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Kocaeli'de korkunç kaza! Otomobil bariyere ok gibi saplandı: Kullanılmaz hale geldi

Kocaeli'de korkunç kaza! Otomobil bariyere ok gibi saplandı: Kullanılmaz hale geldi

KOCAELİ’nin Başiskele ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, bariyerlere ok gibi saplanarak durabildi. Kazada bir kişi yaralanırken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

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Kaza, Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Ovacık Mahallesi yan yoldan D100 Karayolu çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.C. idaresindeki 41 H 7533 plakalı Nissan marka otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile yolcu kısmında bulunan sürücünün eşi H.K. yaralandı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, otomobil kullanılmaz hale geldi. Aracın çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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