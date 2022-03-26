Ukrayna'nın 450 serseri mayınından biri İstanbul'da! Boğaz trafiğe kapatıldı SAS komandoları imha etti

UKRAYNA'nın Karadeniz'e döşediği 450 mayın bağlarından koptu, Türkiye'ye doğru yola çıktı naberlerinin ardından bugün korkulan oldu. O mayınlardan biri İstanbul Boğazı'a geldi.SAS komandoları mayının etrafını sarıp imha etme çalışmalarına başladı. İstanbul Boğazı trafiğe kapatıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, eski tip mayının etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde yabancı cisim hareketliliği yaşanıyor. Sarıyer Türkeli Demirleme Sahası'nda balıkçıların fark ettiği ve mayına benzetilen cisim için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Deniz yüzeyindeki cismin incelendiği kaydedildi. İstanbul Boğazı çift taraflı olarak gemi trafiğine kapatıldı. Rahatlatan haberi Milli SAvunma Bakanı Hulusi Akar verdi...

Ukrayna Odesa Limanı'nı korumak için döşemişti

Rusya ile yaşanan gerginlik nedeniyle Ukrayna tarafından liman girişlerine döşenen mayınlardan birinin sürüklenerek İstanbul Boğazı girişine geldiği iddia edildi. Mayın olduğu düşünülen cisim kamaraya yansıdı. Sarıyer-Garipçe açıklarında bulunan cisim, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından SAS timleri tarafından inceleniyor. İncelemelere helikopter de havadan destek verdi.

Savunma Bakanlığı: İmha işlemlerine başlandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "26 Mart 2022 tarihinde sabah saatlerinde İstanbul Boğazı açıklarında mayın benzeri bir cismin sivil ticari bir gemi tarafından tespit edilmesi üzerine olay mevkine Sualtı Savunma Timleri (SAS) süratle intikal ettirilmiştir. Bahse konu mayın benzeri cisim SAS Timleri tarafından emniyete alınmış ve etkisiz hâle getirmek maksatlı müdahaleye başlanmıştır." denildi.

Bakanlıktan 'Balık tutma yasağı' kararı Bulgaristan sınırı ile Kandıra Kefken arasında, gün batımından gün doğumuna kadar ticari ve amatör balık tutmak yasaklandı.



Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen yazıda, "Görülen lüzum üzerine balıkçılarımızın ve halkımızın can ve mal güvenliğinin temini için Bulgaristan sınırı ile Kocaeli ili Kefken bölgesi arasındaki denizel alanda, gün batımından gün doğumuna kadar her türlü ticari ve amatör su ürünleri avcılığı, bu günden itibaren ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur" denildi.

Kıyı Emniyeti'nden açıklama geldi: Gemiler uyarılıyor

Olayla ilgili Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden de açıklama yapıldı. Açıklamada, "İstanbul Boğazı Kuzey Demir bölgesi civarında mayın olasılığı çok yüksek bir cisim görülmüştür. Vts gerekli yerlere bilgi vermektedir. Cismin yuvarlak top gibi ve üzerinde boynuz gibi çıkıntıları olduğu belirtilmiştir. Vts gemilerin şu an için demir yerine yaklaşmamaları bilgisini vermektedir" denildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ise telsiz sisteminden yaptığı anonsla seyir halindeki gemileri uyardı. Anonsta, "Türkeli demir sahasında belirlenemeyen bir cisim tespit edilmiştir. Tüm gemilerin gemi sahasından uzak olması tavsiye olunur" ifadeleri kullanıldı.

Milli Eğitim Bakanı Akar: Eski tip mayın etkisiz hale getirildi

Katar'da bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul Boğazı'ndaki mayın çalışmalarıyla ilgili, "İnceleme sonucunda eski tip olduğu belirlenen mayın SAS timimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Konuyla ilgili hem Rus hem Ukrayna makamlarıyla görüştük. Koordinasyonumuz devam ediyor. Deniz trafiğinin emniyetli şekilde sürdürülmesi için başta Deniz Kuvvetlerimiz olmak üzere Sahil Güvenlik ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyon yapıldı. Gerekli tedbirler alındı. Deniz trafiği emniyetli şekilde devam ediyor. Deniz Kuvvetlerimizin yüzer ve uçar unsurları müteyakkız bir şekilde faaliyetleri takip ediyor, çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Rusya-Ukrayna savaşında bir ay geride kalırken, Ukrayna'nın Odessa'dan Rus savaş gemilerini durdurmak için Karadeniz'e bıraktığı ve fırtına sonucu çıpalarından kurtulup sürüklediği öne sürülen mayınların İstanbul'a kadar ulaşabileceği belirtilmişti.

Bu yeni mayınlar anında patlar

Ayrıca bugün, Samsun Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Atıf Malkoç, “Bunlar yeni mayınlar; anında patlar. Bir gemiyi batıracak türde, çok tehlikeli. İsmini anmak bile tehlikeli, denizin üzerinde gezici. Allah korusun” demişti.