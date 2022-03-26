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Kayıp Rus Savunma Bakanı Şoygu ortaya çıktı! Nükleer silah tehdidi dünyayı dehşete düşürdü

Kayıp Rus Savunma Bakanı Şoygu ortaya çıktı! Nükleer silah tehdidi dünyayı dehşete düşürdü

Kameraların önüne en son 11 Mart'ta çıkan ve sonrasında iki hafta kadar ortalarda görünmeyen Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ortaya çıktı. Kimileri 'kovuldu' demişti kimileri de 'ağır hasta' ama o sapasağlam kameralar önüne çıkıp dünyayı dehşete düşüren açıklamayı yaptı: Nükleer silahları...

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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu spekülasyonlar yaratan yokluğunun ardından bir kez daha kameraların karşısına geçti. Rus Savunma Bakanı Şoygu, Rus ordusunun askeri kademesi ile toplantı gerçekleştirdi. Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov’un da bulunduğu toplantıda Şoygu, silah tedarikini ve bütçe konusundan bahsetti. 

Önceliğimiz nükleer kuvvetlerin savaşa hazır hale getirilmesi
Üst düzey askeri yetkililerle gerçekleştirdiği toplantıda Şoygu, "Kredilerle zamanından önce silah ve teçhizat teslimatına devam ediyoruz. Önceliğimiz, uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar, uçak teçhizatı ve stratejik nükleer kuvvetlerinin savaşa hazır durumunu desteklemektir" dedi.

Devlet sözleşmelerinin yüzde 85'i yerine getirildi
Alınan kararları okuyan Şoygu, “Bugün yaşanan zorluklarla devlet savunma düzenini planlı bir şekilde yerine getiriyoruz. Bu yıl bütçe finansmanının bir önceki yıla göre yüzde 15 arttığını göz önünde bulundurursak doğal olarak devlet savunma siparişlerini yerine getirirken nelere özellikle dikkat etmemiz gerektiğine bakmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı. Şoygu, Rusya'yı hedef alan yaptırımlara rağmen devlet sözleşmelerinin yüzde 85'inin yerine getirildiğini, siparişlerin önümüzdeki ay tamamlanacağını söyledi.

Savaş gazileriyle ilgili yasada değişiklik
Şoygu, “Ukrayna'da özel bir askeri operasyona katılanların savaş gazileri olarak kabul edildiği gaziler yasasında yapılan değişiklikler onaylandı. Bu kategorideki askerlerin akrabalarına da destek verilecek. Savunma Bakanlığı tüm personele karşı sosyal sorumluluklarını yerine getirmektedir. Bu aynı zamanda askeri personelin ve sivil personelin ödemeleri için de geçerlidir ve elbet emeklilerimiz için de" şeklinde konuştu.

"Önceliğimiz" diyerek tek tek saydı
Şoygu, "Özel bir askeri operasyonun yürütülmesi göz önüne alındığında bu yıl birliklere robotik sistemler, bilgi desteği ve elektronik savaş dahil olmak üzere gelişmiş silah tedariki için belirlenen süreye uyulması gerekiyor. Kredilerle zamanından önce silah ve teçhizat teslimatına devam ediyoruz. Önceliğimiz, uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar, uçak teçhizatı ve stratejik nükleer kuvvetlerinin savaşa hazır durumunu desteklemektir" dedi.
Şoygu, Maliye Bakanlığı ile askeri bütçe ve savunma talimatlarıyla ilgili konuları görüştüğünü de söyledi.

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