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Ordu'da her şey 10 dakika içinde oldu! Dünyası başına yıkıldı gözyaşlarına boğuldu: Yapacak bir şeyim yok

Ordu'da her şey 10 dakika içinde oldu! Dünyası başına yıkıldı gözyaşlarına boğuldu: Yapacak bir şeyim yok

ORDU'nun Altınordu ilçesinde heyelan sonucu 3 ev ve bir ahır yıkıldı. Heyelanda evi yıkılan 74 yaşındaki Bahriye Sönmez, 60 yıllık birikiminin gittiğini söyleyerek gözyaşı döktü.

Ordu'da her şey 10 dakika içinde oldu! Dünyası başına yıkıldı gözyaşlarına boğuldu: Yapacak bir şeyim yok

Güzelyalı Köy Mahallesi Mahalcık Sokak'ta kar yağışının ardından heyelan meydana geldi.

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Ordu'da her şey 10 dakika içinde oldu! Dünyası başına yıkıldı gözyaşlarına boğuldu: Yapacak bir şeyim yok

Heyelan nedeniyle 3 ev ve bir ahır yıkıldı, risk altındaki 3 ev boşaltıldı. 

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Ordu'da her şey 10 dakika içinde oldu! Dünyası başına yıkıldı gözyaşlarına boğuldu: Yapacak bir şeyim yok

Ahırda bulunan 4 büyükbaş hayvan ile bir köpek telef oldu.

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Ordu'da her şey 10 dakika içinde oldu! Dünyası başına yıkıldı gözyaşlarına boğuldu: Yapacak bir şeyim yok

Yıkılan evlerden birinde yangın çıktı, mahalledeki aile kabristanlığında ve bazı bahçelerde de hasar oluştu.

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