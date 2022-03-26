Ordu'da her şey 10 dakika içinde oldu! Dünyası başına yıkıldı gözyaşlarına boğuldu: Yapacak bir şeyim yok
ORDU'nun Altınordu ilçesinde heyelan sonucu 3 ev ve bir ahır yıkıldı. Heyelanda evi yıkılan 74 yaşındaki Bahriye Sönmez, 60 yıllık birikiminin gittiğini söyleyerek gözyaşı döktü.
Güzelyalı Köy Mahallesi Mahalcık Sokak'ta kar yağışının ardından heyelan meydana geldi.
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Heyelan nedeniyle 3 ev ve bir ahır yıkıldı, risk altındaki 3 ev boşaltıldı.
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Ahırda bulunan 4 büyükbaş hayvan ile bir köpek telef oldu.
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Yıkılan evlerden birinde yangın çıktı, mahalledeki aile kabristanlığında ve bazı bahçelerde de hasar oluştu.
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