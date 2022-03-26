Kocamın kardeşinden hamile kaldım! Esra Ezmeci'ye gelen itiraflar şok etti: Gece uyuyunca karım...
Fulya ile Umudun Olsun programıyla tanınan psikolog Esra Ezmeci'ye gelen itiraflar herkesi hayrete düşürdü.
Hafta içi her gün FOX TV'de yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programından ayrılmasıyla gündeme gelen psikolog Esra Ezmeci, Instagram hesabı üzerinden kendisine sorulan sorulara ve itirafları yanıtladı.
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Ezmeci'nin yayımladığı itiraflarda yer alan ifadeler ise okuyanların ağzını açık bıraktı.
İşte o sorular, itiraflar ve Esra Ezmeci'nin cevapları...
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