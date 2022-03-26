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İçişleri Bakanlığı duyurdu: Suriyelilerin dönüşü için ortam oluşturuluyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Suriyelilerin dönüşü için ortam oluşturuluyor

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü, Suriyelilerin evlerine dönebilmesi için Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde kendi imkanlarıyla münasip ve güvenli bir ortam oluşturduğunu söyledi.

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Ünlü, Doha Forum 2022'deki "Mülteci Akımlarının Yönetiminde Uluslararası Topluluğun Rolü: Suriye ve Ötesi" oturumunda konuşma yaptı.

Türkiye'nin Suriyelilerin güvenli bir şekilde evlerine dönebilmesi için ülkenin kuzeyinde kendi çabasıyla oluşturduğu güvenli ve huzurlu ortamdan bahseden Ünlü, "Bu sayede 500 bin Suriyeli gönüllü bir şekilde ülkesine dönebildi. Suriye'de münasip bir atmosfer yaratıp mültecilerin evlerine dönmesini sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

Ünlü "Türkiye 3,7 milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapıyor. Buna ek olarak dünyanın farklı ülkelerinden 300 bin mülteci daha bulunuyor." dedi.

Dünyadaki mülteci kriziyle ilgili Ünlü, "Öncelikle sorunların kökenine inmek gerekiyor. Sorunların minimalize edilmesi için de uluslararası dayanışmanın artırılması gerekiyor. Ama gerçekte yapılanlara baktığımız zaman bu sorunlara farklı bir çözüm üretildiğini görüyoruz. Komşu ülkelere sığınanların geri dönüşü olmayacak gibi bir politika çiziliyor. Güvenlik duvarları inşa edilip, dönüşlerinin önü kapatılıyor ve hiç dönmeyeceklermiş gibi çözüm üretilmeye çalışılıyor." dedi.

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