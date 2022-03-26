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ABD Başkanı Biden, Ukraynalı bakanlarla Polonya’da görüştü

ABD Başkanı Biden, Ukraynalı bakanlarla Polonya’da görüştü

ABD Başkanı Biden ile Varşova'da görüşen Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, ABD'nin kendilerine daha fazla destek sözü verdiğini açıkladı.

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ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ve Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile Polonya’nın başkenti Varşova’da bir araya geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, Biden’ın görüşmede Ukrayna’nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik bağlılığı vurguladığını aktardı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’in de katıldığı toplantı sonrası açıklama yapan Dimitro Kuleba, ABD’nin savunma işbirliği konusunda kendilerine yeni sözler verdiğini söyledi. Kuleba, “ABD’den savunma işbirliğimizi nasıl geliştirebileceğimize dair ekstra söz aldık” dedi ancak ayrıntı paylaşmadı. Kuleba, ABD Başkanı Biden ile Mariupol’deki durumu görüştüğünü de dile getirdi.

Biden 5. madde vurgusu
Biden da görüşmeyle ilgili açıklamasında NATO’nun beşinci maddesine vurgu yaptı. Biden, NATO üyesi ülkelerden birine düzenlenen saldırıya karşı diğer üye ülkelerin yardım etmesinin öngörüldüğü maddeye taahhüdünün kutsal olduğunu belirtti.

Biden ayrıca Polonya’nın yaşanan insani krizde önemli bir sorumluluk üstlendiğini söyleyerek, dünyanın bu yükün kaldırılmasına destek olması gerektiğini dile getirdi.

Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda’yla da bir araya gelen Biden hafta içinde Brüksel’de NATO zirvesine katılmış ve Ukrayna kriziyle ilgili önemli temaslarda bulunmuştu.

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