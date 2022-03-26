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Galatasaray'ın toplam borcu açıklandı

Galatasaray'ın toplam borcu açıklandı

Galatasaray'ın 31 Aralık 2021 itibarıyla borcunun 2 milyar 561 milyon lira olduğu açıklandı.

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Galatasaray Kulübü, 2021 yılı olağan genel kurul toplantısı, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde basına kapalı yapıldı.

Önemli toplantıda genel kurul divan başkanlığına ise Metin Sinan Aslan seçildi. Toplantıda mali ve idari ibra oylamasının nasıl yapılacağı görüşülürken; toplantıda Mustafa Cengiz dönemi ayrı, Burak Elmas dönemi ayrı ayrı oylanacak.

Galatasaray'ın 31 Aralık 2021 itibarıyla borcunun 2 milyar 561 milyon lira olduğu açıklandı.

Burak Elmas: 3 sene içinde bütün borçları kapatacağız
Borçlarla ilgili konuşan Burak Elmas, "Florya projesinin çok önemli olduğunu söylemiştim ama projeyi söylememiştim. Size bugün üzerinde çok uzun süredir çalıştığımız; biliyorsunuz ilk anlaşma sonra iptal edilen projede bizim bir alanımız var. Bizim alanımızın iki katı da Emlak Konut’un hazineden almış olduğu arazi var.

Ne mutludur ki geçtiğimiz hafta Emlak Konut’la bu arazinin alınması üzerine el sıkıştık ve üzerine de yeniden yapılandırma yaptığımız bankalarla görüşüp, hem Kemerburgaz’a taşınıp hem de Florya’dan gelecek gelirle 3 sene içinde bütün banka borçlarımızı kapatmayı düşünüyoruz. Bir de Mecidiyeköy binamız var.

Onunla ilgili de bir haber vermek istiyorum; Sayın başkanımız Dursun Özbek döneminde başlayan yer için kiralanabilir hale gelmesi için çalışma yapılması gerekiyor. Uzun süredir ciddi çalışmalar yapıyoruz. Hem inşaatı içinde yapıp 5 ayda bitireceğimiz hem de daha sonra da kiralama yöntemiyle Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yurt yapması için el sıkıştık. Detayları oluşturmak için çalışıyoruz.” şeklinde konuşmuştu.

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