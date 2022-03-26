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Güneş yüzünü gösterdi sahiller doldu taştı! Sıcaklık 20 dereceyi aşınca deniz sezonu açıldı

Güneş yüzünü gösterdi sahiller doldu taştı! Sıcaklık 20 dereceyi aşınca deniz sezonu açıldı

ANTALYA'da geç gelen sıcak havayla birlikte dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde yoğunluk oluştu. Vatandaşlar sahillere akın edip denize girmeye başladı.

Güneş yüzünü gösterdi sahiller doldu taştı! Sıcaklık 20 dereceyi aşınca deniz sezonu açıldı

Antalya’da mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklığı, iki gündür ciddi bir yükselişe geçti. 20 dereceyi bulan sıcak hava, turizm kenti Antalya’da yaz günlerinin sinyalini verdi. 

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Güneş yüzünü gösterdi sahiller doldu taştı! Sıcaklık 20 dereceyi aşınca deniz sezonu açıldı

Hafta sonu ve güneşli havayla birlikte yerli ve yabancı tatilciler dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne akın etti. Varyanttan manzarayı izleyen vatandaşlar bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. 

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Güneş yüzünü gösterdi sahiller doldu taştı! Sıcaklık 20 dereceyi aşınca deniz sezonu açıldı

Yürüyüş yapanlar kadar bisiklete binenlerin de olduğu sahilde, bazı kadınlar ise müzik eşliğinde yoga yaptı. 

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Güneş yüzünü gösterdi sahiller doldu taştı! Sıcaklık 20 dereceyi aşınca deniz sezonu açıldı

18 derecelik su sıcaklığında bazı tatilciler ise Akdeniz’in mavi sularına kulaç attı. Denize girenler kadar kıyı boyunca oturan ve güneşlenen tatilciler de yoğunluk oluşturdu.

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