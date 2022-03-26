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Ukrayna: Rusya saldırılarında 136 çocuk hayatını kaybetti

Ukrayna: Rusya saldırılarında 136 çocuk hayatını kaybetti

Ukrayna, Rus saldırıları boyunca şu ana kadar 136 çocuğun hayatını kaybettiğini, yaklaşık 200 çocuğun yaralandığını açıkladı.

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Ukrayna'da Rus ordusunun saldırıları nedeniyle 136 çocuğun hayatını kaybettiği, yaklaşık 200 çocuğun yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun bombardımanlarında 570 eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 73'ünün tamamen yıkıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar 136 çocuğun öldüğü, yaklaşık 200 çocuğun yaralandığı belirtildi.

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