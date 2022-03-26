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Trabzon'da kaya parçası otomobilin üzerine düştü; 4 ölü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Trabzon'da kaya parçası otomobilin üzerine düştü; 4 ölü

TRABZON'un Tonya ilçesinde kaya parçasının seyir halindeki otomobilin üzerine düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

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Alınan bilgiye göre, ilçenin Karaağaçlı mahallesinde sürücüsü henüz belirlenemeyen 60 KF 334 plakalı aracın üzerine seyir halindeyken yamaçtan kopan dev bir kaya parçası düştü.

Araç olay sonrası hurdaya dönerken araçta bulunan 4 kişi ilk belirlemelere göre hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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