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Erzurum'da boşandığı eşiyle kızını öldürüp teslim oldu!

Erzurum'da boşandığı eşiyle kızını öldürüp teslim oldu!

ERZURUM'da bir kişi, boşandığı eşi ve kızını öldürdükten 4 gün sonra bugün polis merkezine giderek teslim oldu. Cinayet itirafı üzerine eve giden ekipler, iki cansız bedeni morga kaldırdı.

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Edinilen bilgiye göre, Palandöken ilçesi Yıldızkent semtinde meydana gelen olayda, ESKİ Genel Müdürlüğünde işçi olarak çalışan Erdal Kızıloğlu (51), henüz belirlenemeyen bir sebeple boşandığı eşi Ayşe İşlek (46) ile kızı Tuba Kızıloğlu’nu (30) bıçaklayarak 22 Mart tarihinde öldürdü.

Çifte cinayetin ardından kaybolan Erdal Kızıloğlu, bugün akşam saatlerinde Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Erdal Kızıloğlu'nun 4 gün önce işlediği çifte cinayeti itiraf etmesinin ardından polis söz konusu eve gitti.

Ayşe İşlek ve Tuba Kızıloğlu'nun cansız bedenleri Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinden sonra otopsi için Adli Tıp morguna kaldırıldı.

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