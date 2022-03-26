Biden'dan Ukrayna halkına net mesaj: Yanınızdayız

ABD Başkanı Joe Biden Polonya'nın başkenti Varşova'da açıklamalarda bulundu. "Ukrayna halkına mesajım; Biz yanınızdayız" diyen Biden, "Bir diktatör, bir imparatorluğu yeniden canlandırmaya çalışabilir ama bir halkın özgürlük sevincini solduramaz. Ukrayna hiç bir zaman Rusya için zafer olmayacak" dedi.

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Polonya’nın başkenti Varşova’daki Ukrayna mülteci kampını ziyaret eden Biden, burada bir süre önce savaştan kaçan kadın ve çocuklarla sohbet etti. Ukraynalı mültecilerin Putin hakkında ne düşündüğünü sorması üzerine Biden, “O bir kasap” nitelemesini yaptı.

İşte Biden'ın açıklamalarından satır başları:

Bu mesaj inancın gücüyle ilgiliydi, halkın gücüyle ilgili mesajdı. Çok korkunç yönetim biçiminin karşısında verilen bu mesaj, 30 yıl önce yaşananlara karşı bir mesajdı. 'Tüm vahşeti, tüm zorbalığı aşacağız' mesajıydı. Papa bu mesajı verdiğinde, Sovyetler Birliği bu toprakları demir bir yumrukla yönetiyordu.

"Bu savaşta çok net olmalıyız"

Bu da bana bir söz hatırlatıyor; İnanç en iyi karanlıkta görür. Ve onlar karanlık dönemden geçtiler. 10 yıl sonra Sovyetler çöktü ve Doğu Avrupa özgürlüğüne kavuştu. Bu Savaş yıllar sürdü. Özgürlük savaşında yeniden doğduk. Özgürlük ve baskı arasında bir savaştı. Bu savaşta çok net olmalıyız. Bu savaş günler aylar içinde kazanılamayacak. Kendimizi hazırlamalıyız. Bugün burada Kraliyet Sarayı'nda toplandık. Burası hem Avrupa tarihi için hem de insanlık için önemli bir yer. Varşova özgürlüğün kazanıldığı dönemlerde dimdik ayakta durdu.

"Ukrayna halkının yanındayız"

Ukrayna ve halkı şu anda cephede ülkelerini kurtarmak için savaşıyorlar. Tüm özgür hakları bir araya getirmek için, inanç özgürlüğü, basın özgürlüğü için. Bunlar abluka altında oldu, savaş verdik. Her nesil demokrasi düşmanlarına karşı savaş verdi. Ukrayna halkına mesajım; Biz yanınızdayız. Nokta. Macaristan, Polonya, 1958, Çekoslovakya demokratik kalkınmayı ezdi. Ta ki Berlin ve Sovyet baskısı yıkılana kadar. Demokrasi savaşı burada bitmedi. Son 30 yılda otokrasi güçleri yeninden ayaklandı. Onların özelliklerini tanıyoruz; demokratik özgürlüğe, hakikate düşmanlık. Rusya bugün demokrasiyi boğuyor.

Putin Nazilerden arındırdığını söylüyor. Bu bir yalan. Zelenski demokratik yollarla seçildi. Kendisi Yahudi. Ailesi soykırımda öldürüldü. Putin çıkıp güçle kazanabileceğini söylüyor. Ve demokrasi gücünü eyleme koyalım. Böylece otokrasiyi yenelim. Kremlin NATO genişlemesini emperyalist güçlenme olarak ifade ediyor. NATO savunma ittifakıdır. Hiçbir zaman Rusya'yı yok etmeyi planlamamıştır. Defalarca telefonda görüştük. Gerçek diplomatik çözümler önerdik. Her tarafın güvenliğini artırmak için. Putin tekliflerin hepsini reddetti. Yalanlarla bize geldi. Rusya şiddete meyilliydi. 'Saldıracaklar' dedik. Defalarca dile getirdik bunu. Defalarca Ukrayna'yı işgal etmeyeceğiz dediler.

"Rus ekonomisini kalbinden vurduk"

Bu en temel insan içgüdülerinden biridir. Gücü ve dezenformasyonu kullanarak açlıklarını gidermeye çalışıyorlar. 2. Dünya savaşından sonra kurulan bu düzene karşı çıkmaktır bu. Tehdidin ciddiyeti çok büyük. Bu yüzden batının verdiği tepki çok büyük oldu. Çok büyük bedel ödetecek cevaplar verdik. Rusya'nın Merkez Bankası küresel fonlara erişemiyor şu anda. Rus ekonomisini kalbinden vurduk. Enerji ithalatını engelledik. Oligarklara yaptırımlar getirdik. Şimdi de onlar acıyı birlikte çekmeli. 400'den fazla özel çok uluslu şirket Rusya'yı terk etti. Ruble neredeyse çöp oldu. 200 Ruble şu anda 1 dolar. Ekonomi şu anda yarı yarıya çökmeyle karşı karşıya. Rus ekonomisi şimdi ilk 20'ye bile giremeyecek durumda.

Ekonomik yaptırımlarla birlikte yeni bir ekonomik güç elde ettik. Bu uluslararası yaptırımlar Rus gücünü emiyor. Putin, suçludur. Nokta. Aynı zamanda bu ekonomik yaptırımların yanı sıra Batı dünyası omuz omuza durdu ve Ukrayna'ya destek verdi. Rusya, Ukrayna sınırına aşmadan 600 milyon dolar destek verdik. Verdiğimiz silahlarla, Ukrayna halkı topraklarını korudu. ABD güçleri, burada NATO müttefiklerini korumak için duruyor. Ukrayna'ya yönelik bu hamle, aman akıllarınıza NATO topraklarına girmeyi getirmesinler diye. Madde 5 konusunda NATO'nun her karış toprağını koruyacağız.

"Savaş çoktan stratejik bir hezimet oldu"

Bugün binlerce Ukraynalı mültecilerle bir araya geldim. "Aileme, bana ne olacak" diyorlar. Anneleri gördüm gözyaşları içinde. Küçük bir kız dedi ki: Sayın başkan, benim kardeşim, babam orada. Onları bir daha görecek miyim" dedi. Kocaları, babaları savaşmak için ülkelerinde kaldı. Küçük çocuk bacağıma sarıldı ve dua etti. Bu bir daha yaşanır olması büyük bir üzüntü. Aynı zamanda büyük Varşova halkının yaptıkları iyilikleri de gördüm. Ne kadar kalplerini açtıklarını gördüm. Rus güçleri insani yardımı engelliyor. Burada insani yardım ulaştırmak için çalışmalara devam ediyor. Putin'in yürüttüğü vahşet var tabi ama bu savaş çoktan stratejik hezimet oldu Rusya için. Rusya, NATO varlığının sınırlarında azalmasını istiyordu ama şu anda daha fazla NATO askeri burada. Yıllarca uğraştığımız şeyi aylar içinde başardılar.

Rus halkına seslendi: Düşmanımız değilsiniz

Rus halkı, eğer dinleyebiliyorsanız iyi dinleyin. Siz düşmanımız değilsiniz. Buradaki katliamı memnuniyetle karşıladığını düşünmüyorum. Şehirlerin ablukaya alınmasını, vatandaşların kaçmasını istediğini düşünmüyorum. Putin bu savaşı bitirebilir ve bitirmeli. Avrupa'nın kalanına mesajım şu; Özgürlük için bir savaş başladı. Avrupa Rus fosil yakıtlarına olan bağımlılığını bitirmeli ve biz size yardım edeceğiz. Uzun vadede ekonomik güvenliği sağlamak ve gezegenin hayatta kalabilmesi için hepimizin temiz, güvenilir enerjiye geçmesi lazım. Bunu sağlayabiliriz. Kremlin'den gelen yolsuzlukla mücadele etmeliyiz, Rus halkına destek vermeliyiz. Son olarak birliğimizi bozmamalıyız. Hepimiz elimizden geleni yapmalıyız. Bu yüzden Avrupa'ya bir daha geldim bu hafta. Net ve kararlı bir mesaj vermek için. Tüm özgürlüğü seven ülkelere. Şu anda uzun vadeli taahhüt vermeliyiz. 10 yıllarca birlikte kalmalıyız. Bedel ödemeliyiz. Bu bizim neslin görevidir.