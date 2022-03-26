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'Çok acı çekiyorum' diyen Seray Sever yürekleri burktu! Karnı burnunda aldığı haber kahretti

'Çok acı çekiyorum' diyen Seray Sever yürekleri burktu! Karnı burnunda aldığı haber kahretti

Annelik heyecanı yaşarken, 8 Mart'ta babasının vefatıyla sarsılan Seray Sever, zor günleri atlatmaya çalışıyor.

'Çok acı çekiyorum' diyen Seray Sever yürekleri burktu! Karnı burnunda aldığı haber kahretti

Sunucu ve oyuncu Seray Sever (48), 2018 yılında sevgilisi Eray Sünbül ile nikah masasına oturmuştu. 

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'Çok acı çekiyorum' diyen Seray Sever yürekleri burktu! Karnı burnunda aldığı haber kahretti

Mutlu birliktelikleri süren çift ikiz bebeklerini kucaklarına almak için gün sayarken acı bir haberle yıkıldı.

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'Çok acı çekiyorum' diyen Seray Sever yürekleri burktu! Karnı burnunda aldığı haber kahretti

Sever'in babası Tamer Sever, koronavirüs nedeniyle 74 yaşında hayata veda etti.

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'Çok acı çekiyorum' diyen Seray Sever yürekleri burktu! Karnı burnunda aldığı haber kahretti

Zorlu günleri atlatmaya çalışan Sever, duygusal bir mesaj yayınladı.


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