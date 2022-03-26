'Çok acı çekiyorum' diyen Seray Sever yürekleri burktu! Karnı burnunda aldığı haber kahretti
Annelik heyecanı yaşarken, 8 Mart'ta babasının vefatıyla sarsılan Seray Sever, zor günleri atlatmaya çalışıyor.
Sunucu ve oyuncu Seray Sever (48), 2018 yılında sevgilisi Eray Sünbül ile nikah masasına oturmuştu.
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Mutlu birliktelikleri süren çift ikiz bebeklerini kucaklarına almak için gün sayarken acı bir haberle yıkıldı.
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Sever'in babası Tamer Sever, koronavirüs nedeniyle 74 yaşında hayata veda etti.
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Zorlu günleri atlatmaya çalışan Sever, duygusal bir mesaj yayınladı.
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