Bir ayın ölü sayısı! Ukrayna-Rusya savaşında verileri BM paylaştı

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'da en az 1104 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. 1754 sivilin de yaralandığını paylaşan BM, 3 milyon 772 bin 599 mültecinin komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.

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Rusya-Ukrayna savaşında 1 ay geride kaldı. Savaşın getirdiği yıkım tüm Ukrayna'ya yayıldı. Milyonlarca insan yerinden olurken binlercesi yaralandı ve hayatını kaybetti.

Mülteci sayısı 4 milyona yaklaştı

Bu kapsamda Birleşmiş Milletler (BM) bölgedeki son resmi verileri paylaştı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğince (BMMYK) yapılan açıklamada, 24 Şubat-25 Mart'ta yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere Ukrayna'dan 3 milyon 772 bin 599 mültecinin komşu ülkelere geçtiği belirtildi.

Komşu ülkelerden en çok Polonya'ya (2 milyon 236 bin 314), Romanya'ya (579 bin 800), Moldova'ya (379 bin 204), Macaristan'a (342 bin 738) ve Slovakya'ya (267 bin 702) mültecinin geçtiği aktarılan açıklamada, Donetsk ve Luhansk bölgelerinden 21-23 Şubat'ta 50 bin kişinin Rusya'ya geçiş yaptığı kaydedildi.

Ukrayna'dan komşu ülkelere giden mültecilerin yüz binlercesinin buradan diğer Avrupa ülkelerine geçtiği biliniyor.

Öte yandan BM'ye bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Ukrayna içinde de yaklaşık 6,5 milyon sivilin yerinden edildiğini, böylelikle komşu ülkelere geçen mültecilerle birlikte yerinden edilen Ukraynalıların toplam sayısının 10 milyona ulaştığını bildirmişti.

En az 1104 kişi hayatını kaybetti

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine göre ise Rusya-Ukrayna savaşında 24 Şubat-25 Mart'ta en az 1104 sivil hayatını kaybetti, 1754 sivil yaralandı. Açıklamada, sivil ölü ve yaralı sayısının tespit edilenden çok daha yüksek olabileceği vurgulandı.

BM, Ukrayna'da sivil kayıplara ilişkin sadece teyit edebildiği rakamları açıklıyor. Ukrayna makamlarına göre ise hayatını kaybeden sivillerin sayısı çok daha fazla.