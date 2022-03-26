Savaşın en acı veda öpücüğü! Ruslar, hayalet şehir Mariupol’e girdi yüzlerce sivil öldürüldü

Mariupol Belediye Meclisi tarafından yapılan açıklamada, saldırıda ölenlerin sayısının 300 olduğu kaydedilerek, "Maalesef güne kötü bir haberle başlıyoruz. Mariupol Drama Tiyatrosu'nun geçtiğimiz haftalarda Rus uçağı tarafından bombalanması sonucu yaklaşık 300 kişinin hayatını kaybettiğini öğrendik. Hâlâ bu dehşete inanmak istemiyoruz. Binaları restore edebileceğiz ama dostlarımızı, komşularımızı, akrabalarımızı ve yakınlarımızı asla geri getiremeyeceğiz" denildi.