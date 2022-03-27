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TFF Tahkim Kurulu'nun kararı sonrası Fenerbahçe'den açıklama

TFF Tahkim Kurulu'nun kararı sonrası Fenerbahçe'den açıklama

MHK'nın 10 Süper Lig hakeminin ihraç edilmesi kararı TFF Tahkim Kurulu'ndan döndü. Fenerbahçe Spor Kulübü, yaşanan gelişme sonrası MHK'ye dair eleştirilerini hatırlatarak 'Türk futbolunu bu kaosa bu belirsizliğe, bu adaletsizliğe ve bu ciddiyetsizliğe sürükleyenler o koltuklarda nasıl oturacaklar?' ifadesini kullandı.

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Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Süper Lig’de düdük çalan 10 hakemin görevden alınmasına ilişkin itirazı kabul ettiğini açıkladı.

Yaşanan gelişmenin ardından Fenerbahçe Spor Kulübü de konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Sarı-lacivertlilerin resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Türk futbolunun tarihine geçen 8 Mart 2022’de bu açıklamayı yapmıştık. Bugün tahkim kurulu vermiş olduğu kararla bu sorularımızın haklılığını bir kez daha ortaya koymuştur. Şimdi son kez soruyoruz, Türk futbolunu bu kaosa bu belirsizliğe, bu adaletsizliğe ve bu ciddiyetsizliğe sürükleyenler o koltuklarda nasıl oturacaklar” ifadelerine yer verdi.

Fenerbahçe'nin 8 Mart günü TFF Yönetim Kurulu kararı sonrası yaptığı ilk açıklama şöyleydi:

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