İki otomobil çarpıştı:1 polis memuru hayatını kaybetti

Osmaniye'de 2 aracın çarpışması sonucu otomobiller hurdaya dönerken, bir polis memuru yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

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Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Bahçe ilçesi mevkiinde Barış Yılmaz (31) idaresindeki otomobil ile Osman A. idaresindeki otomobil çarpıştı.

Polis memuru hayatını kaybetti

Çarpışmanın şiddetiyle otomobillerin hurdaya döndüğü kazada Gaziantep'te görev yapan polis memuru Barış Yılmaz hayatını kaybederken, eşi Şeyma Yılmaz ile Osman A. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Soruşturma devam ediyor

Otoyoldan geçen diğer sürücülerin haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.