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Rusya Çernobil'in uydu kenti Slavutıç'i işgal etti!

Rusya Çernobil'in uydu kenti Slavutıç'i işgal etti!

UKRAYNA'da Çernobil'in kasabası olan Slavutıç, Rusya tarafından işgal edildi. Rus güçlerince ele geçirilen kasabada, çoğunlukla nükleer santral mühendisleri ile uzmanların yaşadığı biliniyor.

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Fomiçev, video mesaj yoluyla yaptığı açıklamada, üç gün önce Rus birlikleri tarafından kenti savaşmadan teslim etme konusunda ültimatom aldıklarını bildirdi. Ancak buna rağmen şehri kararlılıkla savunduklarını kaydeden Fomiçev, “Ama Slavutıç, bugünden itibaren işgal altında.” dedi.

Fomiçev, şu anda işgalcilerle şehirden insanları tahliye etmeye ilişkin müzakereler yaptığını sözlerine ekledi.

Slavutıç, çoğunlukla mühendisler ile uzmanların yaşadığı Çernobil Nükleer Santrali’nin uydu kenti olarak biliniyor. ​​​​​​

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