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Belediye başkanı açıkladı! Rusya bir kenti daha işgal etti

Belediye başkanı açıkladı! Rusya bir kenti daha işgal etti

RUSYA ordusu, Ukrayna’nın Slavutiç kentini ele geçirirken, kent halkının Rusya karşıtı protestoları sırasında 3 kişi hayatını kaybetti.

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Rusya’nın Ukrayna saldırılarında bir kentin daha Rus güçlerinin eline geçtiği açıklandı. Slavutiç Belediye Başkanı Yuriy Fomiçev yaptığı açıklamada, "Kentte kalanlar yani bütün kent Slavutiç’in Ukrayna’ya ait olduğunu haykırmak için Ukrayna bayraklarıyla sokaklara döküldü. Burası bizim topraklarımız, başka kimseye ihtiyacımız yok. Ve bugün Slavutiç, Ukrayna bayrakları altında Ukrayna kenti olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Rus birlikleri tarafından teslim olmaları yönünde çağrılar yapıldığını fakat reddettiklerini belirten Fomiçev, "Rus birlikleri tarafından kenti savaşmadan teslim etmek için çağrı aldık. Fakat buna rağmen kenti kararlılıkla savunduk. Ama Slavutiç, bugünden itibaren işgal altında. Rusları engelleme girişimleri sırasında 3 kişinin öldüğü doğrulandı. Fakat ölü sayılarında kesin rakamları henüz doğrulayamadık" dedi.

Öte yandan Rus ordusu tarafından Ukrayna’nın batısında yer alan Lutsk kentine roketli saldırı düzenlendi. Kentte hangi noktaların vurulduğuna ve ölü ya da yaralı sayısına ilişkin henüz net bir açıklama yapılmazken, olay yerine Ukrayna Acil Durumlar Servisi'ne bağlı ekipler sevk edildi.

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