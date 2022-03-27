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Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! Yaralı çocuklar var

Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! Yaralı çocuklar var

KIRIKKALE'de yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 çocuk tedavi altına alındı.

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Ali Haydar C. idaresindeki 06 BF 9931 plakalı otomobil, Kırıkkale-Ankara kara yolu Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı yakınlarında Coşkun K'nin kullandığı yolcu otobüsüyle çapıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan 5 çocuk yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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