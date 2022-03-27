Altılı masa Ali Babacan'ın ev sahipliğinde bugün toplanıyor Babacan üç öneri götürdü

Altılı masanın liderleri ikinci kez bir araya gelecek. Babacan diğer parti liderlerine toplantı öncesi seçimin kazanılması halinde, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinin ilke ve yol haritası, seçimin kazanılması halinde izlenecek politikalar ve olası seçim ittifakının ilkelerine ilişkin çalışma yapılması önerilerini götürdü.

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Babacan'ın talebi doğrultusunda, parlamenter sisteme geçiş sürecine ilişkin yol haritasının masaya yatırılacağı toplantıda, olası seçim ittifakı ve seçimin kazanılması halinde izlenecek politikalara ilişkin ilkelerin ana gündem maddesi olması bekleniyor.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Pazar 19.30'da partisinin genel merkezinde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ağırlayacak.

Babacan üç öneri götürdü

Ali Babacan toplantı öncesinde, altı siyasi partinin genel başkanını hafta içinde tek tek ziyaret ederek gündem önerisi götürdü.

BBC Türkçe'nin haberine göre Babacan seçimin kazanılması halinde, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden, güçlendirilmiş parlamenter sistem değişikliğine geçecek süre olarak ifade edilen geçiş sürecinin ilke ve yol haritası, seçimin kazanılması halinde izlenecek politikalar ve olası seçim ittifakının ilkelerine ilişkin çalışma yapılması önerilerini götürdü.

Kulislerde, görüşmede varılacak uzlaşma doğrultusunda, bu konularda çalışma yapmak için yeni bir ortak komisyonlar kurulabileceği ifade ediliyor.

Seçim kanunu esas gündem değil

TBMM gündeminde bulunan AK Parti ve MHP'nin hazırladığı seçim yasası değişikliğinin ise Meclis'ten nasıl geçeceği netleşmediği için bu toplantının esas gündemi olması beklenmiyor. Cumhur ittifakı ortaklarının, teklifin Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesi sırasında yeni değişiklikler yapabileceğine dikkat çeken muhalefet partili kaynaklar, yasanın son biçimini görmeden harekete geçilmeyeceğini; Seçim Yasası'na göre izlenecek stratejinin bir sonraki toplantıda konuşulabileceğini ifade ediyorlar.



Cumhurbaşkanı adayı seçime doğru netleştirilecek

Muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı çıkarması konusunda büyük ölçüde görüş birliği olmakla birlikte, adayın kim olacağı konusunun da seçime yakın bir süreçte netleştirileceği belirtiliyor.



Ortak açıklama yapılacak

Toplantı sonrasında liderlerin bir önceki toplantıda olduğu gibi ortak yazılı açıklama yapması planlanıyor.

Toplantıda, bir sonraki toplantıya hangi liderin ev sahipliği yapacağının da belirlenmesi bekleniyor.

Muhalefet liderleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun davetiyle ilk olarak 12 Şubat'ta bir araya gelerek, yaklaşık 5 saatlik görüşmenin ardından "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni"ne son biçimini vermiş ve seçim süreci ve sonrasına ilişkin işbirliği mesajı vermişti.

Geniş katılımlı bir toplantıyla, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni'nin açıklandığı Bilkent Otel'de yapılan görüşmede, "geçiş sürecinin ilkelerinin öncelikli görüşülmesi" talebini dile getiren Ali Babacan'ın ikinci toplantıya ev sahipliği yapması kararlaştırılmıştı.