Galatasaray seçime gidiyor! Başkan Burak Elmas aday olamıyor yönetim ibra edilmedi

Galatasaray'da 2022 Yılı Olağan Mali Genel Kurulu bitti. Galatasaray Spor Kulübü 90. Yönetim Kurulu'nun (Başkan Burak Elmas dönemi), 22 Haziran 2021 - 31 Aralık 2021 dönemi mali yönden ibra edilirken; idari yönden ibra edilmedi. En geç 30 gün içerisinde seçime gidecek olan Galatasaray'da mevcut başkan Burak Elmas aday olamayacak.

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Burak Elmas'ın Galatasaray başkanlığı kısa sürdü. 2021 Haziran ayında başkan seçilen Elmas, sportif açıdan kötü geçen döneminin ardından 1 yıl bile dolmadan görevini bırakmak zorunda kalıyor.

Galatasaray'da 2022 Yılı Olağan Mali Genel Kurulu bitti. Galatasaray Spor Kulübü 90. Yönetim Kurulu'nun (Başkan Burak Elmas dönemi), 22 Haziran 2021 - 31 Aralık 2021 dönemi mali yönden ibra edilirken; idari yönden ibra edilmedi.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, tüzük gereği seçime gideceklerini açıkladı. Elmas seçimde aday olamayacak.

Tüzük gereği mevcut başkan ve yönetim kurulunda bulunanlar en geç 30 gün içinde yapılacak seçime katılamayacak.

Elmas, yaptığı açıklamada tüzük gereği olağanüstü seçimli genel kurul kararı alacaklarını söyledi.

"Hizmet etmeye çalıştık"

İbra edilmemesinin ardından açıklama yapan Burak Elmas, "Bizler bugüne kadar elimizden geldiğince hizmet etmeye çalıştık. Hemen acilen önümüzdeki hafta tüzüğümün gereği vermiş olduğunuz kararı uygulamaya sokacağız" dedi.

Burak Elmas'la ilgili son dakika gelişmesinin ardından başkan Elmas merak konusu oldu. Yönetimi ibra edilmeyen ve seçimde aday olamayacak olan Elmas, aslen nereli evli mi kaç çocuğu var araştırılıyor. İşte Burak Elmas'la ilgili ayrıntılar.



Burak Elmas Kimdir? Nereli?

1974 yılında dünyaya gelen Elmas, İstanbul doğumludur. Babası ünlü iş adamı Sezgin Elmas’dır, baba tarafından aslen Giresun’ludur. Avusturya Lisesi mezunudur. Ardından University of Denver’da Finans ve Pazarlama eğitimi almıştır. İş hayatına ülkemizin en büyük bağımsız hızlı tüketim ürünleri distrübörlerinden birisinde başlamıştır. Daha sonra, aile şirketlerinde ve uluslararası birçok ortak girişimde yönetici pozisyonunda çalışmıştır.

İlerleyen süreçte, İngiltere merkezli uluslararası bir lojistik şirketi kuran Burak Elmas, 2008 senesinden itibaren Godiva Investment şirketinde üst yönetici (CEO) görevinde görev almış ve grup yönetim kuruluna bağlı çalışmalarını sürdürmüştür. Diğer bir yandan, gıda ürünleri imalatında en büyük Türk işletmelerinden biri olan Yıldız Grup’ta da yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. Sezginler Holding A.Ş., Exel Depolama ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı yapmıştır. Japonya, İngiltere, Amerika ve Çin Halk Cumhuriyeti gibi çeşitli ülkelerde görev yapmıştır. Günümüzde aktif olarak İngiltere ve Türkiye’de 3 uluslararası şirkette yatırımcı ortak ve bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

2021 senesinde Galasaray Futbol Kulübü Başkanlığına seçilen Burak Elmas, Galatasaray Kulübündeki ilk görevini 1997 senesinden henüz 23 yaşında iken Galatasaray PAF takımı sorumlusu olarak almıştır. 1998, 2000 ve 2002 yıllarında 3 dönem yönetim kurulu üyeliği yapmış, 2018 yılında da Galatasaray Sportif AŞ’de görev almıştır.

Galatasaray Yönetim Kurulu Asil Liste’de yer alan isimler. Ali Polat Bengiserp, Mehmet Remzi Sanver, Başak Karaca, Bikem Ardakoç Kanık, Turhan Özen, Burçak Emre Zorlu, Şükrü Köksal Ünlü, Mustafa Özgür Kalelioğlu, Rezan Epözdemir, Özgür Işıtan Gün.

Evli ve iki çocuk babası’dır, Almanca ve İngilizce bilmektedir. Yelda Süren ile evliliğinden bir oğlu birde kızı vardır. Özhan Canaydın döneminde futbol şube sorumlusu olarak görev alan Burak Elmas eski Galatasaray Başkanı Faruk Süren’in damadıdır.