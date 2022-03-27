Bakanlıktan 28 ilde ucuza arsa ve konut! Aralarında İstanbul da var!

Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı 472 arsa ve konutu satışa çıkarıyor. Peki ucuza ev ya da arsa almak için hangi şartlar aranıyor? İşte Bakanlığın ucuz ev ve arsa fiyatları

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Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı, 28 ilde 472 konut ve ticari arsayı satışa çıkarıyor.

Açık artırma usulüyle yapılacak satışlar, 5-6-7 Nisan'da yapılacak. Bursa, Tekirdağ, Edirne, Kocaeli, Nevşehir, Tokat, Kars, Iğdır, Adıyaman, Şırnak ve İstanbul illerindeki arsalar 5 Nisan'da Balıkesir, Ankara, Eskişehir, Mersin, Aksaray, Karaman, Kırşehir ve Muş'ta 6 Nisan'da. Aydın, Muğla, Antalya, Denizli, Afyonkarahisar, Konya ve Malatya'daki satışlar da 7 Nisan'da yapılacak.

Ucuz ev ve arsa fiyatları

Fiyatları 20 bin 482 liradan başlayan arsalar peşin veya 24 ay vade imkanı ile satışa sunulacak. Vatandaşlar TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu ile İzmir Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleşecek ihalelere katılabilecek.

Online açık arttırmaya katılım için başvurular 4 Nisan saat 10.30 itibariyle son bulacak. (Kaynak: Haberglobal)