BIST 2.176
DOLAR 14,83
EURO 16,29
ALTIN 933,90
HABER /  SPOR

NBA'de Alperen 27 sayıyla kariyer rekoru kırdı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
NBA'de Alperen 27 sayıyla kariyer rekoru kırdı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, 115-98 kazandıkları Portland Trail Blazers maçında 27 sayıyla kariyerinin en yüksek skoruna ulaştı.

Abone ol

NBA'e 8 karşılaşmayla devam edildi. Lig sonuncusu Rockets, Trail Blazers deplasmanında kazanarak art arda 2. galibiyetini elde etti.

Rockets'ta 27 sayıyla kariyer rekorunu kıran Alperen, sahanın en skoreri oldu. Alperen ayrıca 7 ribaunt ve 3 asist üretti. Jalen Green de 25 sayı, 6 ribauntla galibiyette önemli rol oynadı.

Trail Blazers cephesinde Trendon Watford 15 sayı, 10 ribaunt, Drew Eubanks de 14 sayı, 16 ribauntla "double double" yaptı.

Nets, Heat'i Doğu Konferansı'nın zirvesinden indirdi
Doğu Konferansı'ndaki önemli karşılaşmada Brooklyn Nets, konuk olduğu Miami Heat'i 110-95 mağlup etti. Peş peşe 4. maçını kaybeden Heat, liderliği Philadelphia 76ers'a bıraktı.

Nets'te Kevin Durant 23 sayı, 5 asist, 3 top çalma, Seth Curry 17 sayı ve Andre Drummond 13 sayı, 11 ribauntla oynadı.

Heat'te Bam Adebayo 14, Tyler Herro ve Max Strus 13'er sayı kaydetti. Sahada 8 dakika kalan Ömer Faruk Yurtseven ise sayı atamadı.

Raptors-Pacers maçının oynandığı salonda yangın çıktı
Toronto Raptors-Indiana Pacers karşılaşmasına, salonun tavanında yer alan hoparlörlerden birinin yanması nedeniyle yaklaşık 70 dakika ara verildi. Mücadele, Raptors 66-38 öndeyken 2. çeyreğin bitimine 4 dakikada kala durduruldu ve salon boşaltıldı.

Doğu Konferansı play-off yarışındaki Raptors, Pascal Siakam'ın 23 sayı, 7 asist, 6 ribaunt, 3 top çalma ve Scottie Barnes'ın 19 sayı, 7 asist, 6 ribauntluk performansıyla sahadan 131-91 galip ayrıldı.

Sonuçlar
New Orleans Pelicans-San Antonio Spurs: 103-107

Orlando Magic-Sacramento Kings: 110-114 (Uzatmada)

Toronto Raptors-Indiana Pacers: 131-91

Memphis Grizzlies-Milwaukee Bucks: 127-102

Cleveland Cavaliers-Chicago Bulls: 94-98

Miami Heat-Brooklyn Nets: 95-110

Denver Nuggets-Oklahoma City Thunder: 113-107

Portland Trail Blazers-Houston Rockets: 98-115

ÖNCEKİ HABERLER
Kimlik kartlarında yeni dönem Süleyman Soylu duyurdu: İşin yüzde 80'ini bitirdik
Kimlik kartlarında yeni dönem Süleyman Soylu duyurdu: İşin yüzde 80'ini bitirdik
Ramazan başlıyor! İlk orucu ne zaman tutacağız?
Ramazan başlıyor! İlk orucu ne zaman tutacağız?
Küçükçekmece Gölü’nde tedirgin eden görüntü
Küçükçekmece Gölü’nde tedirgin eden görüntü
Hulusi Akar'dan Ukrayna'daki tahliyelerle ilgili açıklama
Hulusi Akar'dan Ukrayna'daki tahliyelerle ilgili açıklama
 Elazığ'da deprem oldu merkez üssü Sivrice olan depremin büyüklüğü kaç oldu?
 Elazığ'da deprem oldu merkez üssü Sivrice olan depremin büyüklüğü kaç oldu?
ABD Başkanı Joe Biden Putin için söyledi kıyamet koptu Beyaz Saray apar topar açıklık getirdi
ABD Başkanı Joe Biden Putin için söyledi kıyamet koptu Beyaz Saray apar topar açıklık getirdi
Oruca kaç gün kaldı sayaç 2022 ilk iftar hangi gün yapışacak?
Oruca kaç gün kaldı sayaç 2022 ilk iftar hangi gün yapışacak?
Binali Yıldırım açıkladı: Petrol ve altından daha değerli hale geldi deliler gibi ekin
Binali Yıldırım açıkladı: Petrol ve altından daha değerli hale geldi deliler gibi ekin
Altılı masa Ali Babacan'ın ev sahipliğinde bugün toplanıyor Babacan üç öneri götürdü
Altılı masa Ali Babacan'ın ev sahipliğinde bugün toplanıyor Babacan üç öneri götürdü
488 adet sahte 50 liralık banknot ele geçirildi
488 adet sahte 50 liralık banknot ele geçirildi