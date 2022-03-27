Temel Karamollaoğlu: Erbakan hocamız kesinlikle CHP ile birlikte olurdu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Necmettin Erbakan hayatta olsa CHP ile birlikte olur muydu?” sorusu üzerine "Kesinlikle olurdu" yanıtı verdi.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ankara Masası'nda Fatih Atik’in konuğu olduğu programda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Karamollaoğlu, “Erbakan hayatta olsa CHP ile birlikte olur muydu?” soru üzerine, “Bugün hayatta olsa kesinlikle CHP ile birlikte olurdu" yanıtını verdi.

"Bugün bizim güttüğümüz politikaları belki de çok ileri bir noktada gündeme getirirdi" diyen Karamollaoğlu, "Erbakan hocamız bu noktalarda herkesle bir araya gelmekten çekinmez, nerelerde uzlaşılabilir bunun üzerinde dururdu. Her partinin de benimsediği temel fikirler vardır. Bu fikirlerin hepsi kabul edilemez diye bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Fatih Erbakan'ın 5 partiye yaptığı çağrısı

Necmettin Erbakan'ın oğlu ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın, 6 siyasi partinin genel başkanının bir araya geldiği toplantıyı hatırlatıp CHP dışındaki 5 partiye yaptığı çağrıyı değerlendiren Karamollaoğlu, Fatih Erbakan için “Çok çocukça bir tavır sergiliyor” ifadesini kullandı.

Karamollaoğlu konuşmasının devamında, “Kendi babasına da ona kendi vefatından önce soruldu. Ancak kendi babası bile 'Çoluk çocukla bu iş olmaz' dedi. Çok yanlış bir tavır sergilediler. Bunun hesabını vermediler. Ben daha böyle bir konuya gelmeden önce kendisiyle en az üç kere görüştüm. Birlikte çalışalım diye tekliflerde bulunduk kabul etmedi. Ardından da bizi o binadan çıkardı ve kendi partisini kurdu" diye belirtti.