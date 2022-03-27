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Parti kurması halinde Tansu Çiller'e oy vereceklerin oranı gündem oldu Şamil Tayyar dalga geçti

Parti kurması halinde Tansu Çiller'e oy vereceklerin oranı gündem oldu Şamil Tayyar dalga geçti

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Şamil Tayyar, siyasete dönüş hazırlığı yaptığı iddia edilen eski başbakanlardan Tansu Çiller için yapılan seçim anketi ile ilgili dalga geçti.

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Tansu Çiller'in parti kurması durumunda yüzde 5.6 oy alacağına ilişkin anket tartışma konusu oldu.

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, parti kurma hazırlığı yapan eski başbakanlardan Tansu Çiller için Optimar Araştırma tarafından yapılan anketin sonuçlarını paylaşarak parti kurması durumunda Çiller'e oy vereceklerin oranının yüzde 5.6 bandında olduğunu belirtti.

"Bu gazı kim veriyor"
Bu anket sonucuna en dikkat çeken tepki ise AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar'dan geldi. Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bir ankete göre; Tansu Çiller parti kurarsa oy vereceklerin oranı %5.6 imiş. Bu gazı kim veriyor, inanın bilmiyorum. Neyse… Siyasetin bunaltıcı gündemi arasında tebessüme de ihtiyaç var" ifadelerine yer verdi.

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