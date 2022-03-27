Mersin'de babasından devraldı işi büyüttü 25 ülkeye ihracat yapıyor

Yakın zamanda kağıt bant üretimine de başlayacağız: Arslan, bant çeşitlerini arttırmak için de Ar-Ge çalışmaları yürüttüklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Akrilik tutkalı kendimiz, istediğimiz kalitede üretiyoruz. Müşterilerin taleplerine göre de bantları üretip gönderimini sağlıyoruz. Taleplere göre tür ve renkler değişebiliyor. Türkiye'de batı kesiminde genelde şeffaf bant kullanılırken, daha güney kesim sarı ve turuncu kullanıyor. Böyle farklılıklarımız da var. Biz, olabildiğince en iyi şekilde müşterilerimizi memnun ederek üretim yapıyoruz. Yakın zamanda kağıt bant üretimine de başlayacağız."