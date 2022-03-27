Mersin'de babasından devraldı işi büyüttü 25 ülkeye ihracat yapıyor
MERSİN'de, babasından devraldığı ambalaj işletmesini koli bandı üretim fabrikasına dönüştüren girişimci Nida Beyoğlu Arslan, 25 ülkeye ihracat yapıyor.
BonaBant Yönetim Kurulu Başkanı Arslan, babasından devraldığı ambalaj işletmesinde 2018 yılında koli bandı üretimine başladı. Markalaşma sürecinin ardından akrilik, şeffaf ve baskılı çeşitlerinde koli bandı üreten kadın girişimci, yurt içinin yanı sıra yurt dışından da yoğun talep aldı.
Arslan, AA muhabirine, ürünlere ilginin giderek arttığını belirterek, "Babamdan devraldığım işletme, farklı bir sektördeydi. Biz, bunu koli bandı üretimine dönüştürdük. Markalaşma süreciyle de yurt içindeki e-ticaret sitelerine, toptancılara, fabrikalara ve dış ülkelere ürün satışı yapmaktayız." dedi.
İşletmenin kapalı alanının 5 bin metrekare büyüklüğe ulaştığını ifade eden Arslan, yıllık 5 bin ton bant üretimi yaptıklarını söyledi.
Yakın zamanda kağıt bant üretimine de başlayacağız: Arslan, bant çeşitlerini arttırmak için de Ar-Ge çalışmaları yürüttüklerini dile getirerek, şöyle konuştu:
"Akrilik tutkalı kendimiz, istediğimiz kalitede üretiyoruz. Müşterilerin taleplerine göre de bantları üretip gönderimini sağlıyoruz. Taleplere göre tür ve renkler değişebiliyor. Türkiye'de batı kesiminde genelde şeffaf bant kullanılırken, daha güney kesim sarı ve turuncu kullanıyor. Böyle farklılıklarımız da var. Biz, olabildiğince en iyi şekilde müşterilerimizi memnun ederek üretim yapıyoruz. Yakın zamanda kağıt bant üretimine de başlayacağız."