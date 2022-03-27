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BİM sıvı yağ fiyatları 2022 5 litrelik ayçiçek yağı kaç para?

BİM sıvı yağ fiyatları 2022 5 litrelik ayçiçek yağı kaç para?

Zincir marketlerin ayçiçek yağı oyunu devam ediyor. Depolarda saklanan ve bir anda fiyatların hızla artmasına neden olan marketlerde son durum ne? BİM marketlerde 5 litrelik ayçiçek yağı satış fiyatı 149 lira ve 175 lira arasında değişiyor.

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Ayçiçek yağında haksız fiyat artışlarının ardından marketlerde son durum ne merak konusu. Ramazan ayına günler kala, vatandaşlar market alışverişi telaşında. Stokçular nedeniyle fiyatları bir anda fırlayan ayçiçek yağında son durum ne? A101, BİM, ŞOK'da ayçiçek yağı satış fiyatı kaç para oldu? 

A101 ayçiçek yağı fiyatları kaç para:

Türkiye'nin en çok tercih edilen market zincilerinden biri olan A101'de ayçiçek yağı satış fiyatında indirime gidildi. 

A101 Sıvı Yağ Fiyatları

* Abalı Ayçiçek Yağı 5 LT 116,85 TL 

* Biryağ Ayçiçek Yağı 5 LT 116

* Orkide Ayçiçek Yağı 5 LT 116,85 TL 

* 116,85 TL Torku Altın Ekin Ayçiçek Yağı 5 LT

* 116,85 TL Vera Ayçiçek Yağı 5 LT – 108,90 TL

 BİM ayçiçek yağı fiyatları kaç para: 

*Yudum AyÇiçek Yağı 5 LT Fiyatı 175 TL
*Sole Marka Ayçiçek Yağı 5lt 149 TL
*Sole Marka Ayçiçek Yağı 1 Litre 33,50 TL
*Sırım Marka Sızma Zeytinyağı 1lt 52,50 TL
*2 Litre Biryağ Ayçiçek Yağı 65,90 TL
* Abalı Ayçiçek Yağı 2 LT 70 TL

ŞOK marketlerde ayçiçek yağı fiyatları:

*Evin Ayçiçek Yağı 1lt
*Evin Ayçiçek Yağı 1lt.
*66,45. Evin Ayçiçek Yağı 2 lt.
*147,90. Evin Ayçiçek Yağı Pet 5 lt.
*46,95. Lio Riviera 1 Lt.
*52,50. Lio Naturel Sızma Zeytinyağı 1 Lt.
*104,95. Lio Sızma Zeytinyağı 2lt.

CarreforSA Ayçiçek Yağı fiyatları

Kırlangıç Ayçiçek Yağı 1 LT – 34,55 TL

Komili Ayçiçek Yağı 1 LT – 35,44 TL

Yudum Ayçiçek Yağı 1 LT – 37,31 TL

Turna Ayçiçek Yağı 2 LT – 56,06 TL

Yudum Ayçiçek Yağı 2 LT – 64,43 TL

Migros Ayçiçek Yağı 5 LT – 111,28 TL

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