AVM'deki cinayette tutuklatan mesaj: Etrafta benim için kendini öldürdü diye hava atacak

İstanbul Bakırköy'de bir alışveriş merkezinde eski kız arkadaşı Yağmur Sönmez'i öldürdükten sonra intihar eden Murat Bayırköylü'nün arkadaşı Halil İbrahim G.'nin olaydan önce "Sen neden onu da öldürmüyorsun, fişek parasını ben veririm" şeklinde mesaj attığı öğrenildi.

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İstanbul Bakırköy'de bir alışveriş merkezinde eski kız arkadaşı Yağmur Sönmez'i öldürdükten sonra intihar eden annesi hakim, babası ise başsavcı vekili Murat Bayırköylü'nün telefonundaki mesajlarda olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

Bakırköy'de 18 Mart'ta meydana gelen olayda, bir alışveriş merkezinin otoparkında Murat Bayırköylü eski sevgilisi Yağmur Sönmez ile tartışmıştı. Bayırköylü eski sevgilisini silahla öldürdükten sonra intihar etmişti. Olayın ardından Bayırköylü'nün annesinin hakim, babasının ise başsavcı vekili olduğu öğrenilmişti.

Olaya ilişkin araştırmalar sürerken, Murat Bayırköylü'nün arkadaşı Halil İbrahim G.'nin attığı mesajlar ortaya çıktı.

Halil İbrahim G.'nin, arkadaşı Murat Bayırköylü'ye "Sen daha önce de 17. kata çıkıp aşağıya inmedin mi?", "Sen neden onu da öldürmüyorsun?", "Sen kendini öldürdükten sonra etrafta benim için kendini öldürdü diye hava atacak. Fişek parasını ben veririm sen yeter ki o cesareti göster" şeklinde mesaj attığı öğrenildi.

Azmettirme suçundan tutuklandı

Gözaltına alınan Halil İbrahim G., adliyede verdiği ifadesinde mesajların şaka amaçlı olduğunu söyledi. Halil İbrahim G. sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'kasten öldürmeye azmettirme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.