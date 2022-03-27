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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Rusya mesajı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Rusya mesajı

RUSYA-Ukrayna savaşına ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, savaşı hiçbir şeyin mazur gösteremeyeceğini belirtti. Rusya ile diyaloğun devamının önemine işaret eden Kalın, ''Rusya'yı bu yola götüren nedenler de dinlenilmeli. Herkes Rusya'yla köprüleri yakarsa, onlarla kim konuşacak?" dedi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Katar'da Doha Forum 2022'de konuştu. NTV'de yer alan habere göre Rusya-Ukrayna savaşına değinen Kalın "Savaşı hiçbir şey mazur gösteremez ancak Rusya'yı bu yola götüren nedenler de dinlenilmeli. Herkes Rusya'yla köprüleri yakarsa, onlarla kim konuşacak?" dedi.

''Rusya ile diyalog sürmeli''
Rusya ile diyaloğun devamının önemine işaret eden İbrahim Kalın, ''Biz Türkiye olarak barış için elimizden geleni yapıyoruz, Cumhurbaşkanımız hem Zelenski'yle hem Putin'le 2-3 kez görüştü. Önümüzdeki günlerde Putin'le yeniden görüşecek" diye konuştu.

Müzakerelere de değinen Sözcü Kalın, "Hepimiz iki tarafın da kendisini güvende ve rahat hissetmesine yönelik çalışmalı ve onları müzakere masasında buluşturmak için çalışmalıyız" ifadelerini kullandı.

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