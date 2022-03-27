Asgari ücret 5 bin 53 lira olacak Temmuz 2022 zammı için 2 ihtimal daha var
Temmuz 2022'de asgari üret için ikinci zam umudu doğdu. Başkan Erdoğan gerekli değerlendirmeleri yapacaklarını söyledi. Peki asgari ücrete ikinci zam hangi yolla gelir? Ocak'ta vergi kaldırılarak maliyet düşürülmüştü. Şimdi hangi destekle ikinci zam olur? Zamlı yeni asgari ücret kaç liraya çıkar?
Asgari ücret Türkiye'de milyonlarca çalışanın direkt gelirini belirlediği gibi birçok ödeme ve borçlanmanın da parametresini oluşturduğu için herkesi ilgilendiriyor. Bilindiği gibi bu yılbaşında asgari ücrete tarihi bir zam olan yüzde 50'nin üzerinde artış yapılmış ve net olarak 2.825 liradan 4.253 liraya çıkartılmıştı.
Üstelik asgari ücret üzerindeki gelir ve damga vergisi de kaldırılmıştı. Vatandaşa nefes aldıran bu zamdan sonra artan enflasyon ve bütün dünyayı etkileyen emtia zamları sonrası yıl ortasında ikinci bir zam daha yapılması gündeme geldi. Geçtiğimiz yıllarda yılda iki artış uygulaması yapılmış ve 2015'ten sonra tek artışa dönülmüştü. Faruk Erdem yazısında asgari ücrete ikinci zam hangi yolla gelir? Zamlı yeni asgari ücret kaç liraya çıkar? sorularının yanıtını verdi:
Geçtiğimiz günlerde bir TV kanalında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Asgari ücrete yılda iki defa zam getirilmesi konusunu Cumhurbaşkanımız zaten ifade etmişti.
Bu yapılabilir. Şu anki mevzuat gereği yılda bir defa yapılıyor ancak bunu değiştirmek mümkün. Aklımızda var. Zamanı geldiğinde, bir yıl geçmesi beklenmeksizin zam yaparız.
Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz.
Maliyet artışı mı var? O zaman vatandaşımızın gelirinde de artışı sağlayacak tedbir ve kararları alacağız" diye konuştu.
Bu açıklamalardan sonra Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Üyesi ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, katıldığı bir televizyon programında 'asgari ücrette yarıyıl zammı' konusuna değindi.