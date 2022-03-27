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Rusya'dan Lviv'deki yakıt deposuna füze saldırısı

Anadolu Ajansı
Rusya'dan Lviv'deki yakıt deposuna füze saldırısı

RUSYA'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın Lviv kenti yakınında bulunan bir yakıt deposunun 2 güdümlü füzeyle vurulması sonucu meydana gelen patlamalarda en az 5 kişinin yaralandığı bildirildi. Ekipler olay yerinde çalışma yaptı.

Rusya'dan Lviv'deki yakıt deposuna füze saldırısı

Ukrayna Acil Durum Servisi’nden yapılan açıklamaya göre, dün saat 16.30 sıralarında Rusya'nın füzelerle vurduğu Lviv'deki yakıt deposunda büyük yangın çıktı. 

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Rusya'dan Lviv'deki yakıt deposuna füze saldırısı

Saldırının hemen ardından başlayan yangını söndürme çalışmaları, bu sabah 07.00'de tamamlandı.

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Rusya'dan Lviv'deki yakıt deposuna füze saldırısı

Lviv şehir merkezinde bulunan yakıt depolarının bazılarının tamamen küle döndüğü görüldü.

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Rusya'dan Lviv'deki yakıt deposuna füze saldırısı
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