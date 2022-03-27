Rusya'dan Lviv'deki yakıt deposuna füze saldırısı
RUSYA'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın Lviv kenti yakınında bulunan bir yakıt deposunun 2 güdümlü füzeyle vurulması sonucu meydana gelen patlamalarda en az 5 kişinin yaralandığı bildirildi. Ekipler olay yerinde çalışma yaptı.
Ukrayna Acil Durum Servisi’nden yapılan açıklamaya göre, dün saat 16.30 sıralarında Rusya'nın füzelerle vurduğu Lviv'deki yakıt deposunda büyük yangın çıktı.
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Saldırının hemen ardından başlayan yangını söndürme çalışmaları, bu sabah 07.00'de tamamlandı.
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Lviv şehir merkezinde bulunan yakıt depolarının bazılarının tamamen küle döndüğü görüldü.
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