BIST 2.176
DOLAR 14,83
EURO 16,29
ALTIN 933,90
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Göl kıyısında ceset şoku! Ekipler yanında şişede buldu delil olarak el koydu

Göl kıyısında ceset şoku! Ekipler yanında şişede buldu delil olarak el koydu

KONYA’nın Beyşehir ilçesinde Beyşehir Gölü kıyısında bir erkek cesedi bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri, cesedin yanında bulunan şişe içerisindeki sıvı maddeye ne olduğunun saptanması için delil olarak el koydu.

Abone ol

Beyşehir Gölü sahiline oğluyla gezmeye gelen bir kişi, Beyşehir-Akseki karayolu üzerindeki bir restoran yakınında sazlıklar gerisinde yerde hareketsiz halde yatan bir şahıs olduğunu fark etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi.

Ekipler, göl sahilinde toprak zemin üzerinde kıyafetleriyle hareketsiz vaziyette yatan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Cesedin üzerinden İlyas Atan'a (41) ait nüfus cüzdanı çıktı. Şahsın ilçeye bağlı Üzümlü Mahallesi'ndeki bir tüfek fabrikasında çalıştığı belirlendi.

Yapılan incelemede üzerinde (EKG) kalp grafisi çekmede kullanılan elektrotlar da bulunan cesedin önceki gün Beyşehir Devlet Hastanesi'ne rahatsızlığı sebebiyle başvuruda bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, cesedin yanında bulunan şişe içerisindeki sıvı maddeye ne olduğunun saptanması için delil olarak el koydu. Polis ekipleri Atan'ı tanıyan kişilerle de irtibata geçerken, ölümü şüpheli görülen İlyas Atan'ın cenazesi tabuta konularak Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şahsın ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla cenazenin otopsi yapılmak üzere Konya'ya gönderileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Başakşehir'den MHK ve TFF'ye istifa çağrısı
Başakşehir'den MHK ve TFF'ye istifa çağrısı
İBB sosyal destek kart ne zama yatıyor kaç para yatıyor?
İBB sosyal destek kart ne zama yatıyor kaç para yatıyor?
Ramazan'da nasıl beslenmeli? Sahurda ve iftarda bunları tüketin
Ramazan'da nasıl beslenmeli? Sahurda ve iftarda bunları tüketin
Ehliyet yenileme ücreti 2022 kaç para para nereye ödeniyor?
Ehliyet yenileme ücreti 2022 kaç para para nereye ödeniyor?
AVM'deki cinayette tutuklatan mesaj: Etrafta benim için kendini öldürdü diye hava atacak
AVM'deki cinayette tutuklatan mesaj: Etrafta benim için kendini öldürdü diye hava atacak
Ehliyet yenileme nasıl yapılır 2022 nereden yapılır, başvuru adımları
Ehliyet yenileme nasıl yapılır 2022 nereden yapılır, başvuru adımları
N Kolay 17. İstanbul Yarı Maratonu koşuldu
N Kolay 17. İstanbul Yarı Maratonu koşuldu
ŞOK market şeker satış ücreti ne kadar? ŞOK'ta şeker kaç para?
ŞOK market şeker satış ücreti ne kadar? ŞOK'ta şeker kaç para?
Temel Karamollaoğlu: Erbakan hocamız kesinlikle CHP ile birlikte olurdu
Temel Karamollaoğlu: Erbakan hocamız kesinlikle CHP ile birlikte olurdu
Şeker fiyatları BİM'de kaç para 24 Mart BİM şeker satış ücreti
Şeker fiyatları BİM'de kaç para 24 Mart BİM şeker satış ücreti