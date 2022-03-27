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Avrupa ülkesinden Ukrayna'nın çağrısına tepki: Mahvoluruz

Avrupa ülkesinden Ukrayna'nın çağrısına tepki: Mahvoluruz

MACARİSTAN Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna'nın, "Rus enerjisine ambargo uygulayın" çağrısına tepki göstererek, "Ukrayna bunu talep ederek resmen Macaristan ekonomisinin durmasını istiyor. Ukrayna için elimizden gelen her şeyi yapacağız ama onlar için kendimizi mahvetmek istemeyiz" dedi.

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MACARİSTAN Başbakanı Viktor Orban, konuk olduğu bir radyo programında Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları ve Batı ile Ukrayna'nın 'ambargo' baskısına değindi.

Orban, "Macaristan'ın sorunu enerji için biraz daha fazla para ödemeye ve Ukrayna'ya yardım etmeye hazır olup olmadığı değil çünkü o zaman buna hazırız. Soru o gazın gelip gelmeyeceği" derken Ukraynalıların talebi üzerine petrol alımının durdurulmasının ülkede yakıt sıkıntısına neden olacağını belirtti.

Ayrıca Viktor Orban'a göre Macaristan, Rus gazına ambargo uygularsa bu Macar gaz tüketiminin yüzde 85'inin ortadan kalkacağı anlamına gelecek.

"Petrol ve gaz olmazsa ekonomimiz durur"
Ukrayna ve Batı'nın yaptırım çağrılarına tepki gösteren Orban, "Petrol ve gaz olmazsa Macar ekonomisi durur. Fabrikalar kapanır, kitlesel işsizlik olur. Ukraynalıların istediği şey Macar ekonomisini tamamen durdurmak, yıllarca süren kalkınmayı kaybetmek ve Macaristan'daki üretkenliği azaltmak" dedi.

Ukraynalılara yardım etmek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını belirten Viktor Orban, "Çünkü saldırıya uğradılar, başları belaya girdi. Böyle dramatik bir durumda azınlıklarımıza nasıl davranıldığı konusundaki anlaşmazlık ikinci planda. Unutmayacağız ama ikincil bir mesele. Elimizden gelen her şeyi yapacağız ama onlar için kendimizi mahvetmek istemeyiz" şeklinde konuştu.

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