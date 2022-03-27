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Amasya'da uyuşturucudan tutuklanan Samsunlu muhtarın uyuşturucuyla mücadele çağrısı yaptığı ortaya çıktı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Amasya'da uyuşturucudan tutuklanan Samsunlu muhtarın uyuşturucuyla mücadele çağrısı yaptığı ortaya çıktı

AMASYA'nın Merzifon ilçesinde uyuşturucu operasyonunun ardından tutuklanan Samsunlu muhtarın iki yıl önce katıldığı internet sitesindeki yayında uyuşturucuyla mücadele çağrısında bulunduğu ortaya çıktı.

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AMASYA'nın Merzifon ilçesinde uyuşturucu operasyonunun ardından tutuklanan 4 zanlıdan Erdoğan Desteci'nin (40) Samsun'daki bir mahallenin muhtarı olduğu öğrenildi.

Desteci'nin uyuşturucuyla mücadele konusunda çözüm önerilerinde bulunduğu ve mahallede uyguladığı projeleri anlattığı, 2020'de katıldığı yerel internet sitesindeki yayında, "Uyuşturucuya bağımlı olan kardeşlerimize bir bölgemiz 20 yıldır mekan olmuştur. Bir kuşağı kaybettik. Burası insandan değerli mi? Tek ricam, kentsel dönüşüm yapmayacaksak burayı bir an önce spor ve peyzaj alanları yapalım. Bir kuşağı daha kaybetmeyelim" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

Gözaltına alınan Erdoğan Desteci ile yanındaki M.R., E.Ç. ve A.Ç., işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

Merzifon'da 25 Mart'ta polis ekipleri sürücüsü 'dur' ihtarına uymayan otomobili kovalamacanın ardından durdurmuş, araçtaki 4 şüpheliyi gözaltına almıştı. Otomobilde 33 bin 614 sentetik ecza hapı ele geçirilmişti.

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