İngiltere'den flaş çağrı! Rusya'ya son bir şans verildi

RUSYA'ya yönelik çok sayıda yaptırım açıklayan İngiltere'den çok konuşulacak bir açıklama geldi. İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Rusya'ya yönelik yaptırımların kaldırılabileceğini belirtti ve bunun için Rusya'nın atması gereken adımı açıkladı.

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RUSYA'nın Ukrayna'yı işgal etmesi üzerine pek çok ülke Rusya'ya yaptırım kararı almış, bu kapsamda pek çok şirket Rusya'dan ayrılırken ülkeler de hava sahalarını kapatmıştı.

Rusya ekonomisini derinden etkileyen yaptırımlar ile ilgili İngiltere'den flaş bir çıkış geldi. İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, yaptırımların kaldırılabilmesi için Rusya'nın yapması gereken şeyi açıkladı.

Bakan Truss, The Telegraph ile yaptığı röportajda Rusya'nın Ukrayna'dan çekilmesi halinde yaptırımların kaldırılabileceğini söyledi.

Gelecekteki olası barış görüşmelerine yardımcı olmak için Dışişleri Bakanlığında bir 'müzakere birimi' kurduğunu açıklayan Truss, 'tam bir ateşkes ve geri çekilme' durumunda Rus bankalarına, firmalarına ve oligarklarına yönelik yaptırımların kaldırılabileceğini söyledi.