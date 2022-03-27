BIST 2.176
DOLAR 14,83
EURO 16,29
ALTIN 933,90
HABER /  POLİTİKA

Ana gündem Ramazan öncesi fahiş fiyatlar! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor

Ana gündem Ramazan öncesi fahiş fiyatlar! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantının ana gündem maddesi Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ve ekonomi olacak.

Abone ol

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Toplantının ana gündem maddelerinden biri Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş olacak. Bu kapsamda bölgedeki son gelişmeler ele alınacak. Türkiye'nin arabuluculuk girişimleri ve ateşkes için atılması gereken adımlar masaya yatırılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brüksel'de NATO liderler zirvesi kapsamındaki temasları hakkında kabine üyelerine bilgi vermesi de bekleniyor.

Ramazan öncesi ekonomide atılacak adımlar ve tedbirler görüşülecek
Toplantının bir diğer gündem başlığı ise ekonomi olacak. Son dönemde gündemde olan fahiş fiyat ve enflasyonla mücadele konularında görüş alışverişinde bulunulacak. Yaklaşan Ramazan ayı öncesi ekonomide atılacak adımlar ve tedbirler görüşülecek.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşması yapması bekleniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelerde bir sonraki tur Türkiye'de yapılacak
Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelerde bir sonraki tur Türkiye'de yapılacak
SGK'den 18 bin çalışan anneye destek! Süre uzatıldı
SGK'den 18 bin çalışan anneye destek! Süre uzatıldı
Amasya'da uyuşturucudan tutuklanan Samsunlu muhtarın uyuşturucuyla mücadele çağrısı yaptığı ortaya çıktı
Amasya'da uyuşturucudan tutuklanan Samsunlu muhtarın uyuşturucuyla mücadele çağrısı yaptığı ortaya çıktı
Stokçuya yeni yaptırımlar! Erdoğan başkanlığındaki toplantıda karar çıktı
Stokçuya yeni yaptırımlar! Erdoğan başkanlığındaki toplantıda karar çıktı
Sean Penn, Zelensky'e Oscar töreninde konuşması için imkan sunulmazsa ödüllerini eritecek
Sean Penn, Zelensky'e Oscar töreninde konuşması için imkan sunulmazsa ödüllerini eritecek
Hrant Dink cinayeti davasının firari sanığı Ahmet İskender Kırgızistan'da yakalandı Türkiye'ye getirildi
Hrant Dink cinayeti davasının firari sanığı Ahmet İskender Kırgızistan'da yakalandı Türkiye'ye getirildi
Pençe Şimşek bölgesinde 3, Barış Pınarı bölgesinde 1 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe Şimşek bölgesinde 3, Barış Pınarı bölgesinde 1 terörist etkisiz hale getirildi
Haftada iki defa böyle oluyor! Market çalışanları anlam veremiyor
Haftada iki defa böyle oluyor! Market çalışanları anlam veremiyor
Mustafa Sarıgül çiftçilere alım garantisi sözü verdi
Mustafa Sarıgül çiftçilere alım garantisi sözü verdi
Göl kıyısında ceset şoku! Ekipler yanında şişede buldu delil olarak el koydu
Göl kıyısında ceset şoku! Ekipler yanında şişede buldu delil olarak el koydu