BIST 2.176
DOLAR 14,83
EURO 16,29
ALTIN 933,90
HABER /  DÜNYA

Donbas detayı! Rus ordusu Ukrayna'da hedef değiştirdi

Donbas detayı! Rus ordusu Ukrayna'da hedef değiştirdi

RUSYA'nın Ukrayna'ya saldırılarının 31'inci gününde Rus ordusu hedef değiştirerek Donbas'ın bağımsızlığı için mücadele edeceğini duyurdu. Bu açıklama Rusya'nın taktik değiştirdiği şeklinde yorumlandı.

Abone ol

RUSYA Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Orgeneral Sergey Rudskoy, "Güçlerimiz esas hedefe odaklanacak. O da Donbas'ın tamamen bağımsız hale getirilmesi" dedi. Operasyonun ilk bölümünün hedefine ulaşıldığını, Ukrayna ordusunun gücünün önemli ölçüde azaldığını söyleyen Rudskoy, "Bu, esas hedefimize odaklanmamıza yaradı" ifadesini kullandı.

Rusya'dan gelen bu açıklama Rusya'nın taktik değiştirdiği şeklinde yorumlandı. Bunun nedeninin Rus ordusunun Ukrayna'nın güney ve doğusunda toprak kazanabilmesine rağmen ülkenin diğer bölgelerinde karşılaştığı sorunlar olabileceği belirtiliyor.

Operasyon sürecek vurgusu
Rusya bütün hedeflere ulaşana kadar operasyonun devam edeceğini vurgulayan Rudskoy, bunun için bir zaman çizelgesi sunmazken Rusya yanlısı ayrılıkçı Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin yüzde 93'ünün ve Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin ise yüzde 54'ünün kontrol altında olduğunu aktardı.

Donbass bölgesi 2014 yılından bu yana kısmen Rus yanlısı ayrılıkçılar tarafından kontrol ediliyor.
ÖNCEKİ HABERLER
Tüm dünyanın gözü Ukrayna'dayken Kuzey Kore'den kritik nükleer adım!
Tüm dünyanın gözü Ukrayna'dayken Kuzey Kore'den kritik nükleer adım!
Ev alacaklar dikkat! Vaadinde durmayan müteahhitlere Yargıtay'dan kötü haber geldi
Ev alacaklar dikkat! Vaadinde durmayan müteahhitlere Yargıtay'dan kötü haber geldi
Ana gündem Ramazan öncesi fahiş fiyatlar! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor
Ana gündem Ramazan öncesi fahiş fiyatlar! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor
Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelerde bir sonraki tur Türkiye'de yapılacak
Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelerde bir sonraki tur Türkiye'de yapılacak
Amasya'da uyuşturucudan tutuklanan Samsunlu muhtarın uyuşturucuyla mücadele çağrısı yaptığı ortaya çıktı
Amasya'da uyuşturucudan tutuklanan Samsunlu muhtarın uyuşturucuyla mücadele çağrısı yaptığı ortaya çıktı
Stokçuya yeni yaptırımlar! Erdoğan başkanlığındaki toplantıda karar çıktı
Stokçuya yeni yaptırımlar! Erdoğan başkanlığındaki toplantıda karar çıktı
Avrupa ülkesinden Ukrayna'nın çağrısına tepki: Mahvoluruz
Avrupa ülkesinden Ukrayna'nın çağrısına tepki: Mahvoluruz
Maklube talimatı! Yeniden yapılanma peşindeki FETÖ rehber hazırladı
Maklube talimatı! Yeniden yapılanma peşindeki FETÖ rehber hazırladı
Sean Penn, Zelensky'e Oscar töreninde konuşması için imkan sunulmazsa ödüllerini eritecek
Sean Penn, Zelensky'e Oscar töreninde konuşması için imkan sunulmazsa ödüllerini eritecek
Hrant Dink cinayeti davasının firari sanığı Ahmet İskender Kırgızistan'da yakalandı Türkiye'ye getirildi
Hrant Dink cinayeti davasının firari sanığı Ahmet İskender Kırgızistan'da yakalandı Türkiye'ye getirildi