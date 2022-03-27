Donbas detayı! Rus ordusu Ukrayna'da hedef değiştirdi

RUSYA'nın Ukrayna'ya saldırılarının 31'inci gününde Rus ordusu hedef değiştirerek Donbas'ın bağımsızlığı için mücadele edeceğini duyurdu. Bu açıklama Rusya'nın taktik değiştirdiği şeklinde yorumlandı.

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RUSYA Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Orgeneral Sergey Rudskoy, "Güçlerimiz esas hedefe odaklanacak. O da Donbas'ın tamamen bağımsız hale getirilmesi" dedi. Operasyonun ilk bölümünün hedefine ulaşıldığını, Ukrayna ordusunun gücünün önemli ölçüde azaldığını söyleyen Rudskoy, "Bu, esas hedefimize odaklanmamıza yaradı" ifadesini kullandı.

Rusya'dan gelen bu açıklama Rusya'nın taktik değiştirdiği şeklinde yorumlandı. Bunun nedeninin Rus ordusunun Ukrayna'nın güney ve doğusunda toprak kazanabilmesine rağmen ülkenin diğer bölgelerinde karşılaştığı sorunlar olabileceği belirtiliyor.

Operasyon sürecek vurgusu

Rusya bütün hedeflere ulaşana kadar operasyonun devam edeceğini vurgulayan Rudskoy, bunun için bir zaman çizelgesi sunmazken Rusya yanlısı ayrılıkçı Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin yüzde 93'ünün ve Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin ise yüzde 54'ünün kontrol altında olduğunu aktardı.