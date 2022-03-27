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İstanbul'dan Moskova'ya gidecek THY uçağına bomba ihbarı! Son zamanlarda sık oluyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul'dan Moskova'ya gidecek THY uçağına bomba ihbarı! Son zamanlarda sık oluyor

TÜRK Hava Yollarının (THY) İstanbul-Moskova seferini yapacak yolcu uçağına yolcu alımı bittikten sonra kalkışı için pistte ilerlerken bomba ihbarı yapıldı. Çalışmaların ardından ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı. Son zamanlarda Moskova'ya sefer yapan THY ve Air Serbia uçaklarına bomba ihbarlarının artması dikkati çekti.

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TÜRK Hava Yollarının (THY) İstanbul'dan Moskova'ya gidecek TK415 sefer sayılı yolcu uçağı için kalkış öncesi bomba ihbarı yapıldı.

Bunun üzerine yolcular ve bagajlar uçaktan indirildi, uçak park pozisyonuna çekildi.

Polis ekiplerince yapılan aramalarda ihbarın asılsız çıktığı ve uçağın seferine devam edeceği öğrenildi.

Son zamanlarda Moskova'ya sefer yapan Air Serbia ve THY uçaklarına bomba ihbarlarının artması dikkati çekti.
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