BIST 2.176
DOLAR 14,83
EURO 16,29
ALTIN 933,90
HABER /  POLİTİKA

İstanbul detayı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

İstanbul detayı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

TÜRKİYE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve müzakere süreçlerinin ele alındığı görüşmede iki lider, müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılması konusunda mutabık kaldı.

Abone ol

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüşmesinde Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve müzakere süreçleri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin ve barışın bir an evvel tesis edilmesinin ve bölgedeki insani durumun iyileştirilmesinin gerekliliğini vurgulayarak bu süreçte Türkiye'nin her türlü katkıyı vermeye devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılması konusunda mutabık kaldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Savaşın yetim bıraktığı çocuklara Türkiye yardım eli uzattı
Savaşın yetim bıraktığı çocuklara Türkiye yardım eli uzattı
İstanbul'dan Moskova'ya gidecek THY uçağına bomba ihbarı! Son zamanlarda sık oluyor
İstanbul'dan Moskova'ya gidecek THY uçağına bomba ihbarı! Son zamanlarda sık oluyor
Tüm dünyanın gözü Ukrayna'dayken Kuzey Kore'den kritik nükleer adım!
Tüm dünyanın gözü Ukrayna'dayken Kuzey Kore'den kritik nükleer adım!
Ev alacaklar dikkat! Vaadinde durmayan müteahhitlere Yargıtay'dan kötü haber geldi
Ev alacaklar dikkat! Vaadinde durmayan müteahhitlere Yargıtay'dan kötü haber geldi
Ana gündem Ramazan öncesi fahiş fiyatlar! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor
Ana gündem Ramazan öncesi fahiş fiyatlar! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor
Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelerde bir sonraki tur Türkiye'de yapılacak
Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelerde bir sonraki tur Türkiye'de yapılacak
SGK'den 18 bin çalışan anneye destek! Süre uzatıldı
SGK'den 18 bin çalışan anneye destek! Süre uzatıldı
Amasya'da uyuşturucudan tutuklanan Samsunlu muhtarın uyuşturucuyla mücadele çağrısı yaptığı ortaya çıktı
Amasya'da uyuşturucudan tutuklanan Samsunlu muhtarın uyuşturucuyla mücadele çağrısı yaptığı ortaya çıktı
Stokçuya yeni yaptırımlar! Erdoğan başkanlığındaki toplantıda karar çıktı
Stokçuya yeni yaptırımlar! Erdoğan başkanlığındaki toplantıda karar çıktı
Avrupa ülkesinden Ukrayna'nın çağrısına tepki: Mahvoluruz
Avrupa ülkesinden Ukrayna'nın çağrısına tepki: Mahvoluruz