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Tüm dünyanın gözü Ukrayna'dayken Kuzey Kore'den kritik nükleer adım!

Tüm dünyanın gözü Ukrayna'dayken Kuzey Kore'den kritik nükleer adım!

Dünyanın gözü kulağı Ukrayna'dan gelen gelişmelerde. Ülkedeki savaş 32'nci gününde de can almaya devam ederken Kuzey Kore'den çok konuşulacak bir haber geldi. Güney Kore basını Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un nükleer planını sayfalarına taşıdı.

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Dünya haftalardır Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı takip ederken dünyanın diğer köşesinden çok konuşulacak bir haber geldi. Güney Kore'deki hükümet kaynakları ülke basınına verdiği demeçte Kuzey Kore'nin yaklaşık beş yıl sonra ilk defa nükleer bomba testi yapmaya hazırlandığı bilgisine yer verdi.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın bildirdiğine göre Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un yönetimindeki ülke, nükleer test sahasında yedinci bir yeraltı nükleer patlama için hazırlıklara başladı. Adının açıklanmasını istemeyen bir kaynak, Yonhap'a Kuzey Kore'nin 2018'de müzakereler sırasında kapatılan bir yeraltı test tesisini restore ettiğine dair işaretler tespit ettiklerini söyledi. Aynı haberde ülkenin kuzeybatısındaki dağlık alanda yapılan çalışmaların nükleer test için hazırlık yapıldığına işaret ettiğinin altı çiziliyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un bu tip denemeler için rejimin özel günlerini seçtiği biliniyor. Bu nedenle söz konusu nükleer testin ülkenin kuruluş yıldönümü olan 25 Nisan'da yapılabileceği belirtiliyor.

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