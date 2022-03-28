6'lı Masa Ali Babacan'ın ev sahipliğinde ikinci kez toplandı! Siyasi mühendislik çabaları masayı dağıtamaz

Altı muhalefet partisi lideri, DAVE Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ev sahipliğinde ikinci kez bir araya geldi. Beş saat süren toplantının ardından yapılan ortak açıklamada, seçim kanunu teklifi üzerinde görüş alışverişinde bulunulduğu belirtilerek, "Demokratik ilkelere dayanan birlikteliğimiz bu gibi siyasi mühendislik çabalarından etkilenmeyecektir. İş birliğimizi uyum içinde sürdürmeye kararlıyız" denildi

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın daveti üzerine altı muhalefet partisi genel başkanı çalışma yemeğinde bir araya geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Babacan'ın daveti üzerine DEVA Partisi Genel Merkezindeki çalışma yemeğinde buluştu.

Ali Babacan, toplantıya makam araçlarıyla ayrı ayrı gelen genel başkanları ev sahibi olarak dışarıda karşıladı.

Beş saatlik toplantı sonrası ortak açıklama yapıldı

Basına kapalı gerçekleştirilen ve beş saat süren toplantının ardından yazılı ortak açıklama yapıldı. Altı siyasi partinin "Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş" konusunda tam bir mutabakata vardığı ve ortak mutabakat metnini 28 Şubat'ta milletle paylaştığı hatırlatılan açıklamada, "Yarının Türkiyesi'ni inşa etmek üzere 12 Şubat tarihindeki toplantımızda kararlaştırdığımız iş birliği alanlarını değerlendirmek ve ilerletmek amacıyla bugün tekrar bir araya geldik" denildi.

Birlikteliğimizi bozmayı amaçlayan seçim kanunu teklifi...

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Öncelikle Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiş sürecinin yol haritası kapsamında bir çalışma grubu oluşturduk. Geçtiğimiz ay içinde yaşanan siyasi gelişmeleri değerlendirdik ve bu bağlamda birlikteliğimizi bozmayı amaçlayan seçim kanunu teklifi üzerinde görüş alışverişinde bulunduk. Milletimizin bilmesini isteriz ki, demokratik ilkelere dayanan birlikteliğimiz bu gibi siyasi mühendislik çabalarından etkilenmeyecektir. İş birliğimizi uyum içinde sürdürmeye kararlıyız."

Hangi şartlarda olursa olsun seçim güvenliğini sağlamak amacıyla...

Açıklamada ayrıca, hangi şartlarda olursa olsun, milli iradeyi parlamentoya tam olarak yansıtmak üzere seçim güvenliğini sağlamak amacıyla bir çalışma grubu oluşturulduğu aktarıldı.

Derin ekonomik kriz ve hayat pahalılığı

Ülkenin içinde bulunduğu "derin ekonomik krizin" değerlendirildiği belirtilen ortak açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

- Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle beraber uygulamaya konulan, akıldan, bilimden, gerçeklikten ve istişare kültüründen kopuk keyfi politikalar ağır bir hayat pahalılığına, işsizliğe ve yoksulluğa yol açmış, ekonomik kırılganlıklar ciddi biçimde artmıştır.

Ukrayna krizini konuştuk, Rusya haksız...

- Bu konularla birlikte derin bir uluslararası krize yol açan Rusya-Ukrayna savaşını da ele aldık. Rusya Federasyonu'nun uluslararası hukuku ihlal ederek Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saldırması ile bölgemizde istikrar ve barış tehdit altına girmiştir. Bu kriz bize akılcı, tutarlı ve ülkemizin orta ve uzun vadeli stratejik menfaatlerini dikkate alan bir dış politikanın önemini bir kere daha göstermiştir.

İnancımız, Türkiye'nin sorunlarından çok daha büyük

- Buradan tüm vatandaşlarımıza seslenmek istiyoruz, bizler Türkiye'yi karanlık günlerden çıkartma kararlılığı içerisindeyiz. Umutlarımız ve geleceğe olan inancımız, Türkiye'nin sorunlarından çok daha büyüktür. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem mutabakat metnimiz ve sürdürdüğümüz iş birliği, milletimizin geleceğe dair umudunu ve inancını artırmıştır.

İktidarın ayrıştırma ve kutuplaştırma politikalarının tam tersine...

- Hedefimiz istişare ile derin sorunlarımıza son vermek ve her bir vatandaşımızı insan onuruna yaraşır bir yaşam ve refah standardına kavuşturmaktır. İktidarın ayrıştırma ve kutuplaştırma politikalarının tam tersine, birlik ve uzlaşı ile çalışmalarımıza devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."