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Türkiye 27 Mart 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 27 Mart 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 251 bin 242 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 11 bin 194 kişinin testi pozitif çıktı, 64 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 146 milyon 762 bin 564'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı güncel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tablosunu paylaştı. 27 Mart 2022 Pazar günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 251 bin 242 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 194 kişinin testi pozitif çıktı, 64 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı 15 bin 402 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85.32, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93.07 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 762 bin 564 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu. En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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