Galatasaray basketbol derbisinde Beşiktaş'ı devirdi

Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Galatasaray, konuk olduğu Beşiktaş'ı 74-62 yendi. Galatasaray'da kenardan gelen Melo Trimble, 28 sayı ve 9 asistle galibiyette büyük rol oynadı. Maçta iki teknik faul alan Beşiktaş Başantrenörü Ahmet Kandemir diskalifiye edildi.

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Maçın başında iyi alan savunması yapan ve rakibin pas bağlantılarını kesen Beşiktaş Icrypex, Furkan'ın pota altı basketiyle 6-0 üstünlük yakaladı. İlk bölümlerde siyah-beyazlı takım iyi savunma yapsa da hücumda istediklerini gerçekleştiremedi ve farkı açamadı. Göksenin'in üç sayılık basketleriyle oyuna dönen Galatasaray Nef, 8. dakikada Trimble'nin basketiyle 9-9 beraberliği yakaladı. Whitehead ile basket bulan ev sahibi ekip ilk çeyrekte 17-14 üstünlük yakaladı.

İlk çeyrekte dış atışlarda kötü yüzde yakalayan ama boyalı alanda etkili olan rakibine karşı ikinci periyotta alan savunması yapan Galatasaray Nef, Trimble'nin üç sayılık basketiyle 12. dakikada skoru lehine çevirmeyi bildi: 17-18. Dış atışlarda kötü yüzde yakalayan Beşiktaş Icrypex topu pota altına geçirerek sayıyı zorladı. Bu şekilde kazandığı faul atışlarından sayı bulan siyah-beyazlı takım Jefferson'ın sayılarıyla 16. dakikada 25-23 öne geçti. Egehan ile üç sayılık basket de atan ev sahibi takım 18. dakikada farkı 12 sayıya (35-23) çıkarırken soyunma odasına da 38-28 üstün gitti.

Galatasaray Nef alan savunmasında rakip oyuncuların pota altına topu geçirmesinde başarılı oldu. Trimble ve Blackshear ile dengeyi kuran sarı-kırmızılı ekip kenardan gelen Canberk Kuş'u da iyi kullandı. Bost ile 3 sayılık basket bulan Galatasaray Nef son dakika içinde 50-49 üstünlük yakaladı. Son hücumu Whitehead ile iyi değerlendiren Beşiktaş Icrypex, 3. periyodu 51-50 önde geçmesini bildi.

Karşılaşmanın son periyodunda çekişme sürdü ve 33. dakika 57-57 beraberlikle geçildi. Hücum faulleriyle ritmi bozulan Beşiktaş Icrypex'te topların büyük bölümünü Jefferson kullanmak zorunda kaldı. Bu oyuncuyu iyi savunan Galatasaray Nef, Trimble ile sayılar buldu ve 34. dakikada 60-57 öne geçti. Siyah-beyazlı ekip rakibin iyi savunması karşısında çözüm üretmekte zorlandı. Kalan sürede Canberk ile Trimble ile üç sayılık basketler bulan ve 39. dakikada farkı 17 sayıya (57-74) çıkaran Galatasaray karşılaşmayı 74-62 kazandı.

Beşiktaş: 62 - 74 :Galatasaray

Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Erşan Kartal, Hüseyin Çelik, Burak Yılmaz

Beşiktaş: Kenan Sipahi, Egehan Arna 20, Jefferson 18, Furkan Haltalı 2, Lawson 9, Ercan Osmani 2, Whitehead 9, Mehmet Yağmur, Reaves 2

Galatasaray: Bost 15, Rıdvan Öncel, Göksenin Köksal 8, Blackshear 8, Kravish 2, Ege Arar, Sadık Emir Kabaca 2, Trimble 28, Pusica, Okben Ulubay, Canberk Kuş 11