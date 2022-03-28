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Asgari ücrete ikinci zam Ramazan öncesi gıda zamları Ukrayna krizi! Kabine yoğun gündemle toplanıyor

Asgari ücrete ikinci zam Ramazan öncesi gıda zamları Ukrayna krizi! Kabine yoğun gündemle toplanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Beştepe'deki toplantıda ana gündem maddeleri, İstanbul'da yapılacak olan barış müzakereleri, Boğazdaki mayın tehlikesi, Ramazan öncesi gıda ürünlerine gelen fahiş zamlar ve asgari ücretlinin beklediği yeni zam olacak...

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Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında toplanacak olan Kabinenin ağırlık gündemi Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoğun diplomasisine devam ediyor. Hem Putin hem de yaptığı görüşmeler savaşın sona ermesi için kritik önem taşıyor.

Asgari ücrete yeni zam beklentisi
Kabinenin bir diğer ana gündem maddesi ekonomi olacak. Her alanda peş peşe gelen zamların ardından asgari ücretli maaşlarında güncelleme beklentisine girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücretliye ilave zam le ilgili yıl ortasında adım atabileceğini söylemişti. Bu çerçevede asgari ücretlinin yanı sıra emeklilerin de beklentileri değerlendirilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati İle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in bilgi vermesi bekleniyor.

Boğazlar'daki mayın tehlikesi 
Karadeniz'de döşenmiş bazı mayınların serbest kalması neticesinde ortaya çıkan tehlike de gündemde olacak. Tedbirlere ilişkin son durum konuşulacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu konuya ilişkin sunum yapacak.

Ramazan öncesi fahiş gıda zamları
Son dönemde gündemde olan fahiş fiyat ve enflasyonla mücadele konularında görüş alışverişinde bulunulacak. Yaklaşan Ramazan ayı öncesi ekonomide atılacak adımlar ve tedbirler görüşülecek.

Terörle mücadele
Kabine Toplantısında yurt içinde yapılan terörle mücadele operasyonları da gündemde olacak. Özellikle FETÖ ve PKK'ya yönelik operasyonlar ele alınacak.

Turizmdeki gelişmeler
Havalar ısınırken turizm sektörünün canlandırılmasına ilişkin çalışmalara da hız veriliyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy turistlerin yoğun olarak gelmesi beklenen ülkelerle görüşmelerini sürdürüyor. Detaylara ilişkin gelişmeleri toplantıda aktaracak.

Koronavirüsle mücadele
Salgınla mücadelede gelinen son durumda Kabinenin masasında olacak. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak.

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