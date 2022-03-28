6'lı Masa Ali Babacan'ın ev sahipliğinde ikinci kez toplandı! Siyasi mühendislik çabaları masayı dağıtamaz
Altı muhalefet partisi lideri, DAVE Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ev sahipliğinde ikinci kez bir araya geldi. Beş saat süren toplantının ardından yapılan ortak açıklamada, seçim kanunu teklifi üzerinde görüş alışverişinde bulunulduğu belirtilerek, "Demokratik ilkelere dayanan birlikteliğimiz bu gibi siyasi mühendislik çabalarından etkilenmeyecektir. İş birliğimizi uyum içinde sürdürmeye kararlıyız" denildi
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın daveti üzerine altı muhalefet partisi genel başkanı çalışma yemeğinde bir araya geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Babacan'ın daveti üzerine DEVA Partisi Genel Merkezindeki çalışma yemeğinde buluştu. Ali Babacan, toplantıya makam araçlarıyla ayrı ayrı gelen genel başkanları ev sahibi olarak dışarıda karşıladı.
Beş saatlik toplantı sonrası ortak açıklama yapıldı
Basına kapalı gerçekleştirilen ve beş saat süren toplantının ardından yazılı ortak açıklama yapıldı. Altı siyasi partinin "Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş" konusunda tam bir mutabakata vardığı ve ortak mutabakat metnini 28 Şubat'ta milletle paylaştığı hatırlatılan açıklamada, "Yarının Türkiyesi'ni inşa etmek üzere 12 Şubat tarihindeki toplantımızda kararlaştırdığımız iş birliği alanlarını değerlendirmek ve ilerletmek amacıyla bugün tekrar bir araya geldik" denildi.
Birlikteliğimizi bozmayı amaçlayan seçim kanunu teklifi...
Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Öncelikle Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiş sürecinin yol haritası kapsamında bir çalışma grubu oluşturduk. Geçtiğimiz ay içinde yaşanan siyasi gelişmeleri değerlendirdik ve bu bağlamda birlikteliğimizi bozmayı amaçlayan seçim kanunu teklifi üzerinde görüş alışverişinde bulunduk. Milletimizin bilmesini isteriz ki, demokratik ilkelere dayanan birlikteliğimiz bu gibi siyasi mühendislik çabalarından etkilenmeyecektir. İş birliğimizi uyum içinde sürdürmeye kararlıyız."
Hangi şartlarda olursa olsun seçim güvenliğini sağlamak amacıyla...
Açıklamada ayrıca, hangi şartlarda olursa olsun, milli iradeyi parlamentoya tam olarak yansıtmak üzere seçim güvenliğini sağlamak amacıyla bir çalışma grubu oluşturulduğu aktarıldı.