6'lı Masa Ali Babacan'ın ev sahipliğinde ikinci kez toplandı! Siyasi mühendislik çabaları masayı dağıtamaz

Hangi şartlarda olursa olsun seçim güvenliğini sağlamak amacıyla...

Açıklamada ayrıca, hangi şartlarda olursa olsun, milli iradeyi parlamentoya tam olarak yansıtmak üzere seçim güvenliğini sağlamak amacıyla bir çalışma grubu oluşturulduğu aktarıldı.