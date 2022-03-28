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Kadıköy'de feci kaza! 1 kişi öldü 1 kişi de yaralandı

Kadıköy'de feci kaza! 1 kişi öldü 1 kişi de yaralandı

KADIKÖY'de lastiği patlayan otomobile yardım etmek isteyen yol bakım aracına arkadan hızla gelen bir araç çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada 1 kişi öldü 1 kişi de yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, 02.30 sıralarında Bostancı E5 Karayolu Ankara istikametinde 34 EIU 299 plakalı araç sol şeritte seyir halindeyken lastiği patladı. Arkalarından gelen yol bakım ekibi sol şeritte lastiği patlayan araca güvenlik önlemi aldı. Yola koyulan dubaları fark eden başka bir otomobil sürücüsü aracını durdurup yardım etmek istedi.

Bostancı Ankara istikametinde hızla seyir eden 34 DAG 65 Plakalı Anıl Yıldırım yönetimindeki otomobil lastiği patlayan araca güvenlik önlemi alan yol bakım aracına arakadan hızla çarptı. Çarpmanın etkisi ile Anıl Yıldırım ve yanında yolcu olarak seyir eden Dursun Berkay yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Sağlık Polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü Anıl Yıldırım’ın hafif yaralandığı kazada yolcu konumundaki Dursun Berkay otomobil içinde sıkıştı.

İtfaiye ekiplerin müdahalesi ile otomobilden çıkarılan Dursun Berkay sağlık ekiplerin tüm müdahalelerine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşanan kazadan dolayı Bostancı Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Toplamda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası oluştu.

Polis ekipleri olay yerinde başka bir kaza yaşanmaması için güvenlik önlemi alırken, olay yeri ekipleri inceleme yaptı. Yaşanan kazada hayatını kaybeden Dursun Berkay olay yerine gelen ambulans ile adli tıp morguna kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.

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