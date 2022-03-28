BIST 2.176
DOLAR 14,84
EURO 16,26
ALTIN 923,04
HABER /  EKONOMİ

Gıdada ucuzluk seferberliği! Hükümetten flaş hamle

Gıdada ucuzluk seferberliği! Hükümetten flaş hamle

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, gıda fiyatlarındaki artışı kontrol altına almak amacıyla tarımsal üretime desteğin 29 milyar liraya çıkarıldığını, üretimde kredi üst limitlerinin 2 katına kadar artırıldığını ifade etti. Bakan Nebati, üreticinin, çiftçinin daha fazla destekçisi olacaklarını, tarımsal destek ödemelerinde gelir vergisi kesintisinin son bulduğunu belirtti.

Abone ol

Tarım sektörünün geliştirilmesi ve desteklenmesine yönelik çalışmalar Meclis gündemine taşındı. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, soru önergesine verdiği yanıtta tarım sektöründeki refah düzeyinin yükseltilmesi amacıyla tarımsal destek ödemelerinin gelir vergisinden istisna tutulduğunu belirterek, "Bu ödemeler üzerinden daha önce yapılan gelir vergisi kesintilerinin red ve iadesi mümkün hale getirildi.

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre basit usulde tespit olunan mükelleflerin 1 Ocak 2021'den itibaren elde ettiği kazançları gelir vergisinden istisna edildi. Esnaf ve küçük ölçekli iş sahibi mükelleflerin istisna kapsamındaki kazançları için yıllık beyanname vermelerine, diğer gelirler dolayısıyla beyanname vermeleri halinde ise bu kazançlarını beyannameye dâhil etmemelerine imkân sağlandı" dedi.

Tarımsal sulamada KDV indirimi
Bakan Nebati, Cumhurbaşkanı kararı ile meskenlerde ve tarımsal sulamada kullanılan elektrik teslimlerine uygulanan KDV oranının yüzde 8'e indirildiğini anımsattı. Bakan Nebati, bitkisel, hayvansal ve diğer üretim konularında kredi üst limitlerinin 2 katına kadar artırıldığını belirterek, Ziraat Bankası'nın her alanda gerekli kolaylıkları sağlayacağını vurguladı.

Fiyata yansımaya yakın takip
Gıda ve enerji fiyatları kaynaklı baskıların enflasyon üzerindeki etkisine dikkat çeken Bakan Nebati, "Gıda fiyatlarındaki artışı kontrol altına almak için tarımsal üretimi desteklemek için tarım destekleri 25.6 milyar liradan 29 milyar liraya çıkarıldı.Gübre fiyatlarında indirim yapıldı" değerlendirmesini yaptı.

Bakan Nebati, hububat ve yağlı tohumlar başta olmak üzere gıda ve hammadde arz güvenliğini sağlamak amacıyla üretim aşamasından yurtiçi satış ve dış ticaret dahil tüm ticari aşamalarda gerekli tedbirlerin vatandaşlar lehine uygulanması yönünde adımlar atacaklarını kaydetti.

Bakan Nebati, önergede, "Kamu mali yönetiminde sürdürülebilir ve sağlıklı gelir kaynaklarının elde edilmesi, vergilemede adalet, eşitlik, öngörülebilirlik ve şeffaflık ilkeleri temelinde verginin tabana yayılması ve gönüllü uyumun artırılması, vergi mevzuatının güncel gereksinimleri karşılayan, anlaşılır, kolay uygulanabilir ve sade bir yapıya kavuşturulması hedefleri çerçevesinde çalışma ve analizler yapılmaktadır" dedi.

 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
6'lı Masa Ali Babacan'ın ev sahipliğinde ikinci kez toplandı! Siyasi mühendislik çabaları masayı dağıtamaz
Foto Galeri 6'lı Masa Ali Babacan'ın ev sahipliğinde ikinci kez toplandı! Siyasi mühendislik çabaları masayı dağıtamaz Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Erzincan’da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 1 ölü, 8’i ağır 33 yaralı
Erzincan’da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 1 ölü, 8’i ağır 33 yaralı
Seçim hazırlıkları başladı! Abdulkadir Selvi'den son Ankara kulisleri
Seçim hazırlıkları başladı! Abdulkadir Selvi'den son Ankara kulisleri
81 şehir için geçerli! Yeni kararı Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu
81 şehir için geçerli! Yeni kararı Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu
Asgari ücrete ikinci zam Ramazan öncesi gıda zamları Ukrayna krizi! Kabine yoğun gündemle toplanıyor
Asgari ücrete ikinci zam Ramazan öncesi gıda zamları Ukrayna krizi! Kabine yoğun gündemle toplanıyor
Türkiye 27 Mart 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 27 Mart 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Galatasaray basketbol derbisinde Beşiktaş'ı devirdi
Galatasaray basketbol derbisinde Beşiktaş'ı devirdi
Donbas detayı! Rus ordusu Ukrayna'da hedef değiştirdi
Donbas detayı! Rus ordusu Ukrayna'da hedef değiştirdi
Savaşın yetim bıraktığı çocuklara Türkiye yardım eli uzattı
Savaşın yetim bıraktığı çocuklara Türkiye yardım eli uzattı
İstanbul'dan Moskova'ya gidecek THY uçağına bomba ihbarı! Son zamanlarda sık oluyor
İstanbul'dan Moskova'ya gidecek THY uçağına bomba ihbarı! Son zamanlarda sık oluyor
İstanbul detayı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
İstanbul detayı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü