Ayçiçek yağında korkunç iddia! Atık yağları alıp ayçiçek yağına karıştırarak yeniden satıyorlar

AYÇİÇEK yağı fiyatlarındaki aşırı artış korkunç bir gerçeği daha gün yüzüne çıkardı. Büyük işletmelerde kullanılan atık ayçiçek yağlarını toplayan kaçakçılar, bunu hem ayçiçek yağına karıştırarak tekrar piyasaya sürüyor. Ekonomi için de sağlık için de büyük tehlike kapıda...

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Ayçiçek yağı fiyatları son ayların en tartışmalı konusu. Baskınlar yapılsa cezalar artırılsa da ayçiçek yağı fiyatları bir türlü düşürülemiyor. Hal böyle olunca kaçakçılar devreye girdi ve vatandaşa atık ayçiçek yağı yedirmeye başladı. Peki kirli ve korkunç çark nasıl işliyor?. Hürriyet yazarı Sefer Levent yazdı. İte o yazı...

İddia korkunç. Son bir aydır gündem olan ayçiçeği yağı şimdi de kaçakçıların iştahını kabartmış durumda. Sağlımızı tehdit eden olay şu şekilde gelişiyor.

Atık yağlar çöpe atılmıyor, kanalizasyona boşaltılmıyor

- Lokantalarda, yemek fabrikalarında biriken atık yağlar lisanslı şirketlere teslim edilmek zorunda. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’nın yönetmeliğine göre bu yağlar isteğe göre çöpe atılamıyor; kanalizasyon sistemine boca edilemiyor.

Çalışanlar atık yağları sisteme girmeden saklıyor

- Bazı lokanta ve yemek fabrikalarındaki aşçı, bulaşıkçı gibi elemanlar atık yağların bir bölümünü sisteme girmeyerek, saklıyor.

- Bu yağlar, işbirliği içinde oldukları atık yağ şirketi çalışanlarına ya da kaçakçılara el altından teslim ediliyor. Yapılan bu teslimatın sonucunda da atık yağı kayıtsız bir şekilde satan kişilere 50 kg’lık bidonlardaki yağ için açıktan para ödeniyor.

Merdivenaltı firmalara 5 liraya satılıyor

- Sonrasında bu atık yağlar merdiven altı üretim yapan firmalara satılıyor. İddia o ki, bu firmalar atık yağın litresine 5 TL civarında para ödüyor.

- Merdiven altı firmalar atık yağları işlemden geçirip ham ayçiçeği yağına karıştırıyor. Böylece çok ucuz bir maliyetle ellerindeki ham yağ miktarını arttırıyorlar.

Lokanta ve yemek fabrikalarına ucuza satılıyor

- Elde edilen zararlı yağ irili ufaklı restoran, lokanta veya yemek fabrikalarına iskontolu bir biçimde satılıyor.

- Sonunda bu yağ ile yapılmış yemekler tüketicinin önüne konuluyor.