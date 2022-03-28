BIST 2.176
DOLAR 14,83
EURO 16,26
ALTIN 923,74
HABER /  EKONOMİ

Ayçiçek yağında korkunç iddia! Atık yağları alıp ayçiçek yağına karıştırarak yeniden satıyorlar

Ayçiçek yağında korkunç iddia! Atık yağları alıp ayçiçek yağına karıştırarak yeniden satıyorlar

AYÇİÇEK yağı fiyatlarındaki aşırı artış korkunç bir gerçeği daha gün yüzüne çıkardı. Büyük işletmelerde kullanılan atık ayçiçek yağlarını toplayan kaçakçılar, bunu hem ayçiçek yağına karıştırarak tekrar piyasaya sürüyor. Ekonomi için de sağlık için de büyük tehlike kapıda...

Abone ol

Ayçiçek yağı fiyatları son ayların en tartışmalı konusu. Baskınlar yapılsa cezalar artırılsa da ayçiçek yağı fiyatları bir türlü düşürülemiyor. Hal böyle olunca kaçakçılar devreye girdi ve vatandaşa atık ayçiçek yağı yedirmeye başladı. Peki kirli ve korkunç çark nasıl işliyor?. Hürriyet yazarı Sefer Levent yazdı. İte o yazı...

İddia korkunç. Son bir aydır gündem olan ayçiçeği yağı şimdi de kaçakçıların iştahını kabartmış durumda. Sağlımızı tehdit eden olay şu şekilde gelişiyor.

Atık yağlar çöpe atılmıyor, kanalizasyona boşaltılmıyor
- Lokantalarda, yemek fabrikalarında biriken atık yağlar lisanslı şirketlere teslim edilmek zorunda. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’nın yönetmeliğine göre bu yağlar isteğe göre çöpe atılamıyor; kanalizasyon sistemine boca edilemiyor.

Çalışanlar atık yağları sisteme girmeden saklıyor
- Bazı lokanta ve yemek fabrikalarındaki aşçı, bulaşıkçı gibi elemanlar atık yağların bir bölümünü sisteme girmeyerek, saklıyor.

- Bu yağlar, işbirliği içinde oldukları atık yağ şirketi çalışanlarına ya da kaçakçılara el altından teslim ediliyor. Yapılan bu teslimatın sonucunda da atık yağı kayıtsız bir şekilde satan kişilere 50 kg’lık bidonlardaki yağ için açıktan para ödeniyor.

Merdivenaltı firmalara 5 liraya satılıyor

- Sonrasında bu atık yağlar merdiven altı üretim yapan firmalara satılıyor. İddia o ki, bu firmalar atık yağın litresine 5 TL civarında para ödüyor.

- Merdiven altı firmalar atık yağları işlemden geçirip ham ayçiçeği yağına karıştırıyor. Böylece çok ucuz bir maliyetle ellerindeki ham yağ miktarını arttırıyorlar.

Lokanta ve yemek fabrikalarına ucuza satılıyor

- Elde edilen zararlı yağ irili ufaklı restoran, lokanta veya yemek fabrikalarına iskontolu bir biçimde satılıyor.

- Sonunda bu yağ ile yapılmış yemekler tüketicinin önüne konuluyor.

Her litresi bir servet

Marketlerde ufak bir araştırma yaptım. Ayçiçeğiyağının litresi yaklaşık 30-40 TL’den satılıyor. Ham yağın litresi ise 20 TL. Özetle ham yağa karıştırılan her litre atık bitkisel yağda hem kaçakçıların hem de bu işin içinde olan firmaların cebine servet akıyor. 

ÖNCEKİ HABERLER
Gıdada ucuzluk seferberliği! Hükümetten flaş hamle
Gıdada ucuzluk seferberliği! Hükümetten flaş hamle
Erzincan’da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 1 ölü, 8’i ağır 33 yaralı
Erzincan’da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 1 ölü, 8’i ağır 33 yaralı
6'lı Masa Ali Babacan'ın ev sahipliğinde ikinci kez toplandı! Siyasi mühendislik çabaları masayı dağıtamaz
6'lı Masa Ali Babacan'ın ev sahipliğinde ikinci kez toplandı! Siyasi mühendislik çabaları masayı dağıtamaz
81 şehir için geçerli! Yeni kararı Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu
81 şehir için geçerli! Yeni kararı Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu
2022 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! 94. Oscar Ödüllerini kimler kazandı Oscar töreninde damga vuran skandal
2022 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! 94. Oscar Ödüllerini kimler kazandı Oscar töreninde damga vuran skandal
Türkiye 27 Mart 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 27 Mart 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Galatasaray basketbol derbisinde Beşiktaş'ı devirdi
Galatasaray basketbol derbisinde Beşiktaş'ı devirdi
Donbas detayı! Rus ordusu Ukrayna'da hedef değiştirdi
Donbas detayı! Rus ordusu Ukrayna'da hedef değiştirdi
Savaşın yetim bıraktığı çocuklara Türkiye yardım eli uzattı
Savaşın yetim bıraktığı çocuklara Türkiye yardım eli uzattı
İstanbul'dan Moskova'ya gidecek THY uçağına bomba ihbarı! Son zamanlarda sık oluyor
İstanbul'dan Moskova'ya gidecek THY uçağına bomba ihbarı! Son zamanlarda sık oluyor